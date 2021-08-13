БТ пока не приобрела права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

«Итоги тендерного процесса в Беларуси на показ Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций сезонов 2021/24 пока не объявлены. Об этом будет объявлено дополнительно. Отметим, что 43 страны Европы уже анонсировали свои ТВ-права в своих странах», — сообщили в УЕФА.

Из открытых источников стало известно, что кроме Беларуси, не заключены договоры показа клубных турниров под эгидой УЕФА у Молдавии, Лихтенштейна, Люксембурга, Армении, Израиля и Казахстана.

По информации Sport Arena, переговоры Белтелерадиокомпании и УЕФА продолжаются. Также остальные телевещатели не выразили желание приобрести права на показ еврокубков.