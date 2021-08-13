Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет российских клубов из Лиги конференций.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет российских клубов из Лиги конференций.
Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву» (0:1, ДВ), а «Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти).
«Вот ведь как! Думал, что наш клубный футбол, лёжа на дне, оттолкнётся и начнёт движение вверх! На поверхность, там солнце и воздух! Но мы завязли ещё больше! Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне как затонувший старый и ржавый баркас!
В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд