«Рубин» — 8-й российский клуб, вылетевший из еврокубков, ни разу не забив
«Рубин» вылетел из Лиги конференций, ни разу не забив польскому «Ракуву» за 210 минут двухматчевого противостояния.
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«Рубин» вылетел из Лиги конференций, ни разу не забив польскому «Ракуву» за 210 минут двухматчевого противостояния.
По два раза такое случалось в 1993-м («Локомотив» вылетел из Кубка УЕФА от «Ювентуса», а владикавказский «Спартак» — от дортмундской «Боруссии»), 2000-м («Алания» играла в Кубке УЕФА с «Амикой», а ЦСКА — с «Виборгом») и 2001-м («Анжи» вылетел из Кубка УЕФА от «Рейнджерс», а «Черноморец» — от «Валенсии»).
В прошлый раз российский клуб вылетал из еврокубков без голов в сезоне-2019/20, когда «Арсенал» не смог забить «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы.