Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Брентфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Еврокубки
12.08
Осиек
ЦСКА Сф
11
Футбол. Еврокубки
12.08
Дандолк
Витесс
12
Футбол. Еврокубки
12.08
ЛАСК
Войводина
61
Футбол. Еврокубки
12.08
Партизан
Сочи
П 4:2
22
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
16Карпин с женой на игре «Спартака», секретная записка Витории и эмоции Кержакова: новое поражение красно-белых
10:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» — 8-й российский клуб, вылетевший из еврокубков, ни разу не забив

«Рубин» вылетел из Лиги конференций, ни разу не забив польскому «Ракуву» за 210 минут двухматчевого противостояния.

РубинЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
В восьмой раз в истории российская команда покинула еврокубки без забитых мячей.

По два раза такое случалось в 1993-м («Локомотив» вылетел из Кубка УЕФА от «Ювентуса», а владикавказский «Спартак» — от дортмундской «Боруссии»), 2000-м («Алания» играла в Кубке УЕФА с «Амикой», а ЦСКА — с «Виборгом») и 2001-м («Анжи» вылетел из Кубка УЕФА от «Рейнджерс», а «Черноморец» — от «Валенсии»).

В прошлый раз российский клуб вылетал из еврокубков без голов в сезоне-2019/20, когда «Арсенал» не смог забить «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы.

Читайте также
Рубин
0:1ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Ракув
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
«Зенит» подписал пятилетний контракт с Клаудинью (видео)
Россия планирует провести летние Олимпийские игры в 2036 году
РПЛ упала на рекордно низкое за 16 лет место в рейтинге УЕФА
Месси – о позиции в «ПСЖ»: Понятия не имею, это не моя проблема
«Атлетико» предложит за одноклубника Кокорина за 60 млн евро
Ласицкене: Ничто не изменит моего теплого отношения к украинкам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь