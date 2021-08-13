«Рубин» — 8-й российский клуб, вылетевший из еврокубков, ни разу не забив

По два раза такое случалось в 1993-м («Локомотив» вылетел из Кубка УЕФА от «Ювентуса», а владикавказский «Спартак» — от дортмундской «Боруссии»), 2000-м («Алания» играла в Кубке УЕФА с «Амикой», а ЦСКА — с «Виборгом») и 2001-м («Анжи» вылетел из Кубка УЕФА от «Рейнджерс», а «Черноморец» — от «Валенсии»).