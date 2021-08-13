Б. Игнатьев: надо относиться к вылету «Рубина» и «Сочи» не как к позору, а как к данности
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал вылет российских клубов из Лиги конференций.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал вылет российских клубов из Лиги конференций.
Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву» (0:1, ДВ), а «Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти).
«К этим поражениям болельщикам надо относиться не как к позору, а как к данности. Реакции всё равно никакой нет. Она может быть на локальном уровне: с тренера спрашивают, с игроками идёт разговор. Но в целом наш футбол катится. Нельзя реагировать на это, как в
Нельзя говорить о недооценке соперников и турнира. Они готовятся, у них есть задача. Наши команды просто неконкурентоспособны. Тут дело в смене ритма. Тоже самое, когда едешь на «Москвиче», а тебя сажают за «Мерседес», где нужно адаптироваться.
Лига чемпионов — не наш уровень, Лига Европы — не наш уровень, теперь спустились ещё на одну ступень, но и здесь нам не хватает возможностей. Их нужно формировать на внутреннем рынке, под нас никто турниры не будет придумывать", — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.