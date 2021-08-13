Б. Игнатьев: надо относиться к вылету «Рубина» и «Сочи» не как к позору, а как к данности

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Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву» (0:1, ДВ), а «Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти).

«К этим поражениям болельщикам надо относиться не как к позору, а как к данности. Реакции всё равно никакой нет. Она может быть на локальном уровне: с тренера спрашивают, с игроками идёт разговор. Но в целом наш футбол катится. Нельзя реагировать на это, как в каком-нибудь Люксембурге. Никаких изменений я не вижу, даже разговоров о них.



Нельзя говорить о недооценке соперников и турнира. Они готовятся, у них есть задача. Наши команды просто неконкурентоспособны. Тут дело в смене ритма. Тоже самое, когда едешь на «Москвиче», а тебя сажают за «Мерседес», где нужно адаптироваться.