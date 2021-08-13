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19:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА выделит клубам до €6 млрд в качестве финансовой помощи во время пандемии

Клубы получат возможность привлечь средства из фонда по более низким ставкам по займам.

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Источник: Reuters

ТАСС, 13 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен предоставить пакет помощи клубам на сумму от €2 млрд до €6 млрд, чтобы помочь им оправиться от последствий пандемии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Создание фонда финансирования является частью предлагаемой УЕФА трехсторонней стратегии, которая будет изложена в ближайшие недели. Она также предусматривает создание денежного резерва на случай кризисных ситуаций и введение новых правил о финансовом fair play.

Планируется, что клубы получат возможность привлечь средства из фонда по более низким ставкам по займам и смогут реструктурировать существующую задолженность в течение более длительных периодов. Сообщается, что выручка клубов упала на 13%, что поставило под сомнение финансовые возможности даже ведущих клубов.

По информации источника, УЕФА будет стремиться не дать клубам с богатыми владельцами, в том числе английским «Челси» и «Манчестер Сити», получить несправедливое преимущество, введя новые ограничения на зарплаты игроков.

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