СМИ: УЕФА выделит клубам до €6 млрд в качестве финансовой помощи во время пандемии
Клубы получат возможность привлечь средства из фонда по более низким ставкам по займам.
Клубы получат возможность привлечь средства из фонда по более низким ставкам по займам.
ТАСС, 13 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен предоставить пакет помощи клубам на сумму от €2 млрд до €6 млрд, чтобы помочь им оправиться от последствий пандемии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Создание фонда финансирования является частью предлагаемой УЕФА трехсторонней стратегии, которая будет изложена в ближайшие недели. Она также предусматривает создание денежного резерва на случай кризисных ситуаций и введение новых правил о финансовом fair play.
Планируется, что клубы получат возможность привлечь средства из фонда по более низким ставкам по займам и смогут реструктурировать существующую задолженность в течение более длительных периодов. Сообщается, что выручка клубов упала на 13%, что поставило под сомнение финансовые возможности даже ведущих клубов.
По информации источника, УЕФА будет стремиться не дать клубам с богатыми владельцами, в том числе английским «Челси» и «Манчестер Сити», получить несправедливое преимущество, введя новые ограничения на зарплаты игроков.