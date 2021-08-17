Заваров: Головин может спокойно приехать на Украину

«На Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду “Монако” в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли. Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта», — приводит слова Заварова «РБК-Спорт».