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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Заваров: Головин может спокойно приехать на Украину

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров выразил мнение, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не столкнётся с проблемами при визите на Украину.

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Источник: AFP 2021
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«На Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду “Монако” в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли. Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта», — приводит слова Заварова «РБК-Спорт».

Сегодня, 17 августа, «Монако» проведёт первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с «Шахтёром». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Ответная встреча состоится 25 августа в Харькове.

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