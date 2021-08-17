«Монако» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Монако» и донецкого «Шахтёра» на первый матч
Стали известны стартовые составы «Монако» и донецкого «Шахтёра» на первый матч
«Монако»: Маецки, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Чуамени,
Запасные: Манноне, Фабрегас, Дизази, Боадю, Лукас, Якобс, Павлович, Агилар, Дьятта, Матазо, Диоп, Изидор.
«Шахтёр»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Матвиенко, Траоре, Педриньо.
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Патрик, Конопля, Исмаили, Корниенко, Сикан, Коноплянка.
Сегодня, 17 августа, «Монако» проведёт первый матч раунда