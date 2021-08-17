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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Монако» и донецкого «Шахтёра» на первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Монако
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Источник: AP 2021

«Монако»: Маецки, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Чуамени, Бен-Йеддер, Энрике, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.

Запасные: Манноне, Фабрегас, Дизази, Боадю, Лукас, Якобс, Павлович, Агилар, Дьятта, Матазо, Диоп, Изидор.

«Шахтёр»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Матвиенко, Траоре, Педриньо.

Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Патрик, Конопля, Исмаили, Корниенко, Сикан, Коноплянка.

Сегодня, 17 августа, «Монако» проведёт первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Начало матча — в 22:00 мск.

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Монако
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