«Монако» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 17 августа, «Монако» проведёт первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Начало матча — в 22:00 мск.