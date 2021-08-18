Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.08
Зальцбург
Брённбю
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Шериф
Динамо З
30
Футбол. Еврокубки
17.08
Монако
Шахтер Д
01
Футбол. Еврокубки
17.08
Црвена Звезда
ЧФР
40
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Ференцварош
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шериф» разгромил «Динамо» Загреб в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский «Шериф» разгромил хорватское «Динамо» Загреб.

Динамо З
ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 3:0.

На 45-й минуте первый гол забил Адама Траоре, ему ассистировал Кристиано. Преимущество молдавской команды увеличил Димитрис Коловос, голевую передачу отдал Момо Янсане. В концовке встречи Траоре оформил дубль, результативный пас на счету Энрике Луваннора.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче, который проходил на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)», австрийский «Зальцбург» переиграл датский «Брондбю». На гол Микаэля Уре австрийцы ответили мячами Карима Адейеми и Брендена Ааронсона. Ответные встречи пройдут 25 августа.

Читайте также
Шериф
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо З
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Монако» с Головиным в старте проиграл донецкому «Шахтеру»
Холодная война. США отказывают российским спортсменам в визах
«Бавария» в девятый раз выиграла Суперкубок Германии
Роналду сделал официальное заявление о своем будущем
Бывший тренер «Зенита» заявил, что клуб никогда не выиграет ЛЧ
Украинский тренер: Головин сможет въехать в страну на матч ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь