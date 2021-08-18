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11:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не жалел сил, чтобы возродить свою команду». Что пишут про Головина во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Шахтера» (0:1).

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Источник: AFP 2021

Был интересным, несмотря на трудности

«Оказавшись в ловушке, “Монако” обречен на подвиг», — очень точно подметил в своем материале о матче на Лазурном Берегу Maxifoot. В обзоре игры портал отмечает, что монегаски оказались не готовы к агрессивному дебюту «Шахтера», а после гола Педринью не смогли поставить в тупик Трубина. Именно голкипер стал первой звездой матча и получил оценку 8,5. «Украинец был безупречен в двух попытках Головина и Бен Йеддера», — отмечено в комментарии к его игре про события начала второго тайма.

В составе «Монако» эксперты Maxifoot раскритиковали получивших по тройке центральных защитников Бадиашиля и Марипана, а также оценили на 3,5 игру замененного в перерыве опорного хавбека Фофана. На четверки наиграли Фолланд, Тшуамени и Желсон Мартинш. А самая высокая оценка — шестерка — только у Головина и Сидибе.

«Несмотря на трудности своей команды, атакующий полузащитник «Монако» был интересным. Доступный для передач и активный, игрок российской сборной не жалел сил, чтобы попытаться возродить свою команду, и был у истоков большинства лучших движений «Монако», — отмечено в комментарии к игре Головина.

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Забавно, но материал L’Equipe выдержан практически в той же тональности. Там есть и про необходимость совершить подвиг в Харькове, и про игру Трубина, которого авторитетное издание назвало «Украинская стена». При этом отмечено, что выступление голкипера не удивляет, так как он включен в число лучших футболистов мира не старше 20 лет. Среди шести сейвов Трубина упомянут и опасный удар Головина.

В свою очередь Monaco Tribune отмечает, что «Монако» проиграл при хорошей аудитории на глазах у Дмитрия Рыболовлева и его младшей дочери Анны. Выставляя оценки футболистам красно-белых, издание сделало акцент на нескольких фолах Головина на Тете, а также отметило два его дальних удара. Россиянин получил шестерку наряду с Маецки, Сидибе и Кайю Энрике. Это максимальный балл, а по минимуму — на четверку — оценили Марипана, Фофана, Бадиашиля и Фолланда.

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Мы чувствуем игроков, привыкших к Лиге чемпионов

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Cайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops et les Flops отнес к неудачникам игры Желсона Мартинша и… первые 19 минут матча, которые прошли при полном доминировании «Шахтера». В топы попали Кайю Энрике и Головин. Про российского полузащитника портал написал следующее: «Даже если во втором тайме его сменили на Софьяна Диопа, он был особенно агрессивен в хорошем смысле этого слова». Для краткой характеристики игры Александра одним словом выбран «темп».

«Полностью согласен с Головиным, его агрессивность была очень положительной! Так же как и с Сидибе, мы можем чувствовать игроков, которые привыкли к Кубку европейских чемпионов. Они были немного одиноки, — поддержал оценку Vadorasm и дополнил пост оценкой российского легионера. — Голо: лучший матч, очень агрессивный и боевой. Он является одним из самых опасных игроков в нападении и имеет хороший оборонительный вклад».

«Неудачные удары — вина вдохновенного голкипера, но все же технически хорошо», — отмечает The Brain.

«Евро-2020 кажется более сложным для переваривания Бен Йеддером и Фолландом, чем для Головина. Большая разница в эффективности из-за плохой игры наших двух нападающих», — ищет причины неудачи Tiussman.

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Любопытный факт: многие болельщики отмечают, что «Шахтер» показал «Монако» европейский уровень и колоссальное преимущество в технической подготовке, а также пишут о невероятной разнице в интенсивности игры в Лиге чемпионов и французском первенстве. Вам это ничего не напоминает?

«Головин в роли “десятки” за спиной Бен Йеддера и Диоп с Желсоном по бокам, вот что меня порадовало бы», — предлагает рецепт на ответный матч Yassmonegask.

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Что касается замены нашего легионера, то ее не все поняли.

«Зачем убирать Голо, если Фолланд ужасен уже четыре игры, и особенно сегодня вечером?» — задался вопросом KyllianMartinea3.

«Возможно, сейчас Головин не может играть больше. В противном случае это очень глупая замена», — предположил lllaKaJluK.

Андрей Кузичев

Монако
0:1
Первый тайм: 0:1
Шахтер Д
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