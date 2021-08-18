Мариу — в старте «Бенфики» на матч с ПСВ
Стали известны стартовые составы «Бенфики» и ПСВ на предстоящий первый матч раунда
Бенфика
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Бенфики» и ПСВ на предстоящий первый матч раунда
«Бенфика»: Влаходимос, Морато, Вериссимо, Отаменди, Гонсалвеш, Гримальдо, Мариу, Вайгль, Пицци, Силва, Яремчук.
ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи, Макс, Сангаре, Гетце, ван Гинкел, Мадэуке, Захави, Гакпо.
Прямая трансляция матча начнется в 22:00 (мск).