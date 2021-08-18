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18 августа, источник: Матч ТВ

Мариу — в старте «Бенфики» на матч с ПСВ

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и ПСВ на предстоящий первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Бенфика
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

«Бенфика»: Влаходимос, Морато, Вериссимо, Отаменди, Гонсалвеш, Гримальдо, Мариу, Вайгль, Пицци, Силва, Яремчук.

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи, Макс, Сангаре, Гетце, ван Гинкел, Мадэуке, Захави, Гакпо.

Прямая трансляция матча начнется в 22:00 (мск).

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