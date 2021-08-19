«Бенфика» обыграла ПСВ в матче раунда плей-офф отбора ЛЧ, Яремчук отдал голевую передачу
В первом матче раунда
Бенфика
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В первом матче раунда
Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва. Результативную передачу отдал украинский форвард Роман Яремчук. На 42-й минуте хавбек Юлиан Вайгль упрочил преимущество португальского клуба. На 51-й минуте нападающий Коди Гакпо сократил отставание ПСВ в счёте.
Ответная встреча состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).
В других матчах раунда