Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.08
Янг Бойз
Ференцварош
32
Футбол. Еврокубки
18.08
Мальме
Лудогорец
20
Футбол. Еврокубки
18.08
Бенфика
ПСВ
21
Футбол. Еврокубки
18.08
Селтик
АЗ
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Легия
Футбол. Еврокубки
21:45
Фенербахче
ХИК
Все события
Фоторепортажи
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
30Ничья «Локо» и «Зенита»
00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» обыграла ПСВ в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты лиссабонской «Бенфики» на своем поле обыграли ПСВ из Эйндховена в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Бенфика
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Голы в составе «Бенфики» забили Рафа Силва (11-я минута) и Юлиан Вайгль (42). У ПСВ отличился Коди Гакпо (52).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответная игра пройдет в Эйндховене 24 августа.

Результаты других матчей раунда плей-офф:

  • «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:2,
  • «Мальме» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:0.
Читайте также
Бенфика
2:1
Первый тайм: 0:0
ПСВ
 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Российская синхронистка сразила пикантным снимком в откровенном платье
Возрастное ограничение 18+
Первый скандал в сборной Карпина: врачи уходят после конфликта
«Бенфика» обыграла ПСВ и другие результаты игрового дня ЛЧ
Интервью Панарина – об Олимпиаде, Знарке и благотворительности
Сергей Перхун – из ворот в вечность. 20 лет трагедии в Махачкале
Ласицкене не дали американскую визу для участия в соревнованиях
Наследие Бартомеу. Как «Барса» справится с миллиардными долгами?
«Ростов» отказал двум клубам АПЛ в продаже ведущего игрока
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь