«Бенфика» обыграла ПСВ в Лиге чемпионов
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты лиссабонской «Бенфики» на своем поле обыграли ПСВ из Эйндховена в первом матче раунда
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболисты лиссабонской «Бенфики» на своем поле обыграли ПСВ из Эйндховена в первом матче раунда
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Голы в составе «Бенфики» забили Рафа Силва (11-я минута) и Юлиан Вайгль (42). У ПСВ отличился Коди Гакпо (52).
Ответная игра пройдет в Эйндховене 24 августа.
Результаты других матчей раунда плей-офф: