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10:25 (мск), источник: ТАСС

Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Селтик» одержал победу.

Селтик
РейнджерсЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 19 августа. Занимающая восьмое место Шотландия на 0,2 балла оторвалась от находящейся на девятой строчке России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Селтик2АЗ0

В среду шотландский «Селтик» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы обыграл нидерландский АЗ со счетом 2:0. В активе России, чьи клубы не участвуют в последней стадии отбора в основную сетку еврокубков, остается 30,682 балла. Шотландия увеличила количество набранных баллов до 30,900.

Россия упустила восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА после того, как казанский «Рубин» и «Сочи» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций по сумме двух матчей уступили польскому «Ракуву» (0:0, 0:1) и сербскому «Партизану» (1:1, 2:2, 2:4 — в серии пенальти) соответственно.

По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, которые состоятся в четверг, положение России в рейтинге может ухудшиться. Десятое место в таблице коэффициентов занимает Австрия (29,550).

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Рейнджерс-Алашкерт-

19 августа в отборе в основную сетку Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» проведет первый матч против армянского «Алашкерта». Также в четверг австрийские «Штурм» и «Рапид» встретятся со словенской «Мурой» и украинской «Зарей» соответственно. В Лиге конференций шотландские «Абердин» и «Сент-Джонстон» сыграют с азербайджанским «Карабахом» и австрийским ЛАСКом.

Жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут 26 и 27 августа в Стамбуле. На международной арене Россию будут представлять петербургский «Зенит» (групповой этап Лиги чемпионов), а также московские «Локомотив» и «Спартак» (оба — групповой этап Лиги Европы).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

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Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 1,500) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка.

За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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