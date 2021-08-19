«Нашел место, где просто могу работать так, как умею». Тренер из России близок к сенсационному выходу в группу Лиги конференций

Адиеву 44 года, он стал известен в сезоне-2018/19, когда сильно отработал с бедствующим «Анжи»

После этого Адиев принял предложение «Чайки» и вскоре об этом пожалел (рассказывает почему)

После «Чайки» хотел сменить обстановку и согласился на контракт в Караганде. Местный клуб по итогам прошлого сезона впервые за 7 лет пробился в еврокубки

Во 2-м раунде квалификации его «Шахтер» выбил «Стяуа», а затем — украинский «Колос». В четверг — первый матч против «Маккаби» из Тель-Авива

В этом интервью: драма тренера, который заболел «короной» перед первой игрой в еврокубках в жизни, перевернутый стол после гола в компенсированное время, как не опустить руки после тлена «Анжи» и «Чайки». И многое другое

— Как в Казахстане воспринимают ваш успех в Лиге конференций?

— Чувствуется приятное удивление. Все в один голос говорили, что «Шахтер» вылетит от «Стяуа» в первом же туре: «У нас есть “Тобол”, “Астана”, “Кайрат”, они могут побороться за выход в группу». В итоге «Тобол» и «Астана» вылетели, остались только мы + «Кайрат» присоединился к нам в Лиге конференций после вылета из ЛЧ и ЛЕ. Нам приятно повышенное внимание.

— «Стяуа» выигрывала в финале Кубка европейских чемпионов у «Барселоны», когда вы были подростком.

— Да, конечно, помню, как они играли. Довольно смутно, но некоторые воспоминания есть. Конечно, мне как начинающему тренеру было очень интересно попробовать сыграть в еврокубках. В большей степени мой переезд в Казахстан был связан как раз с участием «Шахтера» в Лиге конференций. Это опыт.

— При этом во время игр «Шахтера» со «Стяуа» вы болели ковидом и пропустили обе встречи. Это жестоко?

— Когда живешь мечтами провести свой первый матч в еврокубках, а потом садишься на изоляцию… Это сложно. Помню, когда команда уезжала, то на собрании сказал ребятам, что на них будет смотреть вся Караганда, весь футбольный Казахстан, а я буду сидеть перед телевизором и по-хорошему им завидовать.

— Был скандал с переносом матча в Армению. Румыны не захотели ехать в Казахстан. Почему?

— Мы считаем, что они повели себя неблагородно.

Изначально в румынской прессе постоянно всплывали статьи с прямой речью представителей клуба с посылом, что они уже вышли в следующий раунд. Даже их тренер после первой игры в Бухаресте (1:0) сказал, что они обязательно пройдут дальше, без вопросов. Мол, они уже готовятся к следующему сопернику. В этом плане очень благодарен, потому что мне было довольно легко играть на интервью тренера соперника перед своей командой. Другой мотивации и не нужно, она зашкаливала.

Еще во время первого матча в Румынии мы могли сравнять счет в концовке, создавали моменты, и они, видимо, поняли, что на самом деле легко в Казахстане не будет. Плюс явно не хотели выходить на искусственное поле. Клуб написал в УЕФА, что в Казахстане высокий уровень заболеваемости, что им потребуется карантин после возвращения, и настоял на переносе.

— Вы предлагали Россию?

— Да, но этот вариант быстро отпал, потому что нужны были визы для «Стяуа», а между играми совсем мало времени. УЕФА рекомендовал найти страну, которая не требовала бы виз для обеих команд.

Футбол Лига конференций 2021/2022 2-й отборочный раунд, 29.07.2021, 16:00 Шахтер Кг 2 Стяуа 1 П 5:3

— Очень драматичный матч, но вы снова смотрели его из дома.

— Да, сначала пришел отрицательный тест, но через час УЕФА сказал, что он сомнительный.

Мы пропустили на 76-й минуте, постарались максимально быстро отреагировать с помощью 3 замен, добавили свежести и организовали давление. В итоге вырвали в компенсированное время и ушли в серию пенальти.

— Когда на 91-й минуте «Шахтер» забил, вы разнесли что-нибудь дома?

— Я перевернул стол! Невероятные эмоции, радость переполняла. Мы очень хотели пройти дальше. Понимали, что румыны — фавориты, но по ходу противостояния ребята поверили в себя, почувствовали, что можно играть и добиваться успеха. Я настраивал их, что нам нужно не просто сыграть достойно, а именно пройти дальше. Когда видишь, что это возможно, то обязан это делать — таков был наш посыл перед ответной игрой.

— Я так понимаю, вы сильно за отмену правила выездного гола.

— Ну да, конечно, нам это помогло. (Смеется.) Вообще, довольно непривычно, ощущения двоякие, но мне кажется, что это более справедливо.

Футбол Лига конференций 2021/2022 3-й отборочный раунд, 10.08.2021, 17:00 Шахтер Кг 0 Колос К 0 П 3:1

— Украинский «Колос» попроще соперником явно не стал.

— Да, это менее статусный клуб, но играют они более агрессивно. «Стяуа» обладает подбором индивидуально сильных футболистов, но «Колос» поставил командную игру.

Наша команда была хорошо готова, но нужно отдать должное сопернику или поставить в минус себе, что не слишком удачно провели домашний матч. В целом вышло очень сложное противостояние, вязкое, хотя мы опять же чувствовали, что можем пройти. Возможно, перегорели, возможно, чувствовали слишком большую ответственность. Хорошо, что в итоге вновь дальше прошли по пенальти.

— «Маккаби» — жесткий соперник?

— Мы понимаем, что к этой стадии доходят в основном опытные команды. Четко видим их сильные стороны, они лучше разбираются в некоторых ситуациях за счет опыта, но у нас есть план.

— Как в целом дела у «Шахтера»? В прошлом году взяли место в еврокубках, сейчас — 11-е в лиге и боретесь за выживание.

— Мне не совсем корректно это разбирать, потому что это происходило еще до меня. Если коротко, то руководство и бывший тренер не сошлись во взглядах после 4-го места в прошлом сезоне. В итоге тренер ушел, назначили нового, и он сильно обновил состав. Но старт не задался: ряд поражений, которые откатили «Шахтер» на последнее место.

Тогда позвали меня. Поначалу было непросто, потому что работал с командой, которую собрал совершенно другой тренер. После 3 недель работы понимал, с кем стоит идти дальше, а с кем нужно расставаться. Не стал тянуть до трансферного окна, а сразу же избавился от 6−7 футболистов, потому что команду надо было встряхнуть. Не было единения в раздевалке, она была очень разрозненной.

Одержали несколько побед, оттолкнулись от последнего места, заметно усилились и подняли наш средний уровень в разы. Именно с изменениями в трансферное окно я в первую очередь связываю появление структуры игры и наши успехи в еврокубках. Мы не ошиблись, это очень радует. Ведь на выходных мы вышли еще и в четвертьфинал Кубка Казахстана.

— Вы уже несколько раз во время интервью делали акцент на ментальности. Для вас обстановка в раздевалке — ключевой фактор?

— Это основа. Самое главное. Какой бы прогрессивный тренировочный процесс ты ни выстраивал, как бы гибок ни был в тактике, если раздевалка не управляема и разрозненна, то у тебя ничего не выйдет. Все исходит от нее. Когда ты приходишь в команду, то в первую очередь нужно объединить раздевалку. Если этого не получается, то в ближайшее время начнутся большие проблемы.

Если же тебе это удалось сделать, то считай, что половина проблем решена.

— Как новому тренеру правильно зайти в коллектив?

— Нужно разговаривать с лидерами и постараться почувствовать, что их не устраивает. Понятно, что футболист не скажет, что ему не нравится, но понемногу ты погружается в мысли этого человека, как он видит обстановку, хочет ли он быть в этой команде.

Если ты чувствуешь, что он ищет везде оправдания себе, не считает себя причастным к процессу, то надо избавляться от него. Какого бы высокого уровня этот игрок ни был.

— Видел, что вы периодически воюете с судьями в Казахстане.

— Я бы не сказал, что воюю, но был ряд игр на старте сезона, когда против нас выносили непонятные решения. Прямо после матча показывал судьям видео: «Как так? Видно же, что мяч попал в руку». Конечно, у них своя правда, но есть моменты, которые мне непонятны. Та же трактовка игры рукой.

В целом стараюсь не идти на обострение, реакция на судейство зачастую связана с нервами и обстановкой. Мы тогда шли в самом низу, было тяжело, обоймы не хватало. Мы строили команду, объединяли ребят, нам очень нужны были очки, чтобы ускорить процесс, а мы проигрывали.

— Вы согласны, что тренеры часто используют судей как громоотвод? Оправдывают собственные ошибки, снимают напряжение и так далее.

— Да, конечно, такое есть. Плюс внутреннее напряжение. Конечно, каждый человек имеет право на ошибку. И тренеры их допускают. И судьи. Поэтому срывы на судей во время игр зачастую действительно связаны с этими факторами. Потом — остываешь, принимаешь ошибку. Главное, чтобы не было системности этих ошибок.

— Алан Чочиев — ваш любимый игрок? Играл у вас в «Чайке», теперь — в «Шахтере».

— Он из тех футболистов, который полезен, как на поле, так и в раздевалке. Он может объединять. Знал его и понимал, что он может дать команде многое. Мы не прогадали, но огорчает, что Алан получил травму. Навскидку в тех встречах, которые он сыграл, забил победный гол «Таразу» и подал голевой угловой в игре с «Кайратом», принес нам ничью. То есть, по сути, 4 очка. Думаю, он нам еще сильно поможет.

— Русский футболист может стать главным в раздевалке в Казахстане?

— Не говорю, что он стал главным в раздевалке, но он помогал и помогает. Добавляет позитива, он с опытом и именем, его знают.

Вообще, мое кредо — доверять местным. Я уроженец Грозного, и приходя на стадион как болельщик, хочу, чтобы в «Ахмате» играли минимум 2−3 своих воспитанника. Когда их нет, то мне может быть неинтересно смотреть даже тот же «Ахмат».

Если я так отношусь к своему клубу, то логично проецировать это желание и на других, в данном случае «Шахтер». Я отталкиваюсь от карагандинцев, все-таки уроженец города носит футболку по-другому, если сравнивать с любым приезжим футболистом. Есть очень хорошие местные ребята, например, капитан команды Шацкий или нападающий сборной Казахстана Таттыбаев.

— За российской повесткой все равно наверняка поглядываете. Как вам выступление «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций?

— Я расстроен и понимаю расстройство болельщиков. Сборная и клубы на международной арене — это лицо нашего футбола. Да, разочарование есть, но надо признать, что и «Ракув», и «Партизан» — качественные команды. Ни «Рубин», ни «Сочи» им глобально не уступили, но не сложилось. Где-то не повезло. В целом я не думаю, что стоит хоронить наш футбол.

— Нет ощущения, что мы больше неконкурентоспособны в Европы?

— Наш чемпионат и футбол стал ниже уровнем — это факт. Еще когда работал в «Анжи», у меня было ощущение, что лига просела. Иностранцы давали нашему футболу высокое качество, многие команды (не только московские) могли приглашать сильных легионеров, местные росли рядом с ними. Сейчас качество приезжих снизилось, наш чемпионат просел.

— Казахстанские клубы в этом сезоне набрали 1,875 в таблицу коэффициентов — это больше, чем российские.

— Что тут скажешь…

Не забываю, что я российский специалист, но мне хочется работать на благо казахстанского футбола, раз меня пригласили сюда. Хочется, чтобы после того, как уеду, обо мне говорили положительно.

— Почему вы согласились работать в «Шахтере»? Хотелось сменить обстановку или в России не было предложений?

— Именно сменить обстановку. Моя работа в «Чайке» была признана неудовлетворительной руководством клуба, болельщиками, хотя у меня немного другое мнение на этот счет. В любом случае мы не дали результат, а это всегда играет против тренера. В мой адрес было много негатива, чувствовал, что нужно уйти в тень, успокоиться и найти место, где я просто смогу делать свою работу так, как умею.

Сомневался насчет переезда в Караганду, были определенные опасения, но взвесил все факторы и захотел попробовать себя здесь и в Лиге конференций.

— После «Анжи» и «Чайки» у вас не опускались руки? Одни — бедность и задолженности, другие — катали договорняки. Не очень вдохновляет на старте карьеры молодого тренера.

— Я виню только себя, нужно было быть более разборчивым в предложениях. После «Анжи» у меня было очень много вариантов. Сам себя корю: «Почему выбрал именно этот футбольный проект?» Хотя я 2−3 раза отказался, несколько раз прилетал, долго думал над вариантом с «Чайкой», сильно сомневался, но все-таки решился. Меня убедили, что идет строительство команды на будущее, говорили, что смогу спокойно готовить команду к следующему году. На этом делался акцент, я поверил, а через 4 месяца мы разошлись.

— Какие у вас планы? Верите, что еще удастся поработать в РПЛ?

— Конечно, когда-нибудь хотел бы вернуться в российский футбол. Когда именно — никто не знает, но это в любом случае произойдет. Сейчас довольно комфортно чувствую себя в Караганде, меня не дергают после неудачных встреч, дают работать. У меня контракт до конца года, хочу доработать его до конца. Моя задача — вывести команду на определенный уровень и дальше принимать решение о будущем.

— Возглавить «Ахмат» — ваша мечта?

— На каком-то этапе мечтал об этом, даже грезил, ведь это родной клуб. Мой отец долгие годы отработал в «Ахмате» на разных должностях, в том числе главным тренером еще в союзные времена. Наблюдал за ним мальчишкой, пропускал через себя, поэтому мне очень хотелось в знак благодарности отцу возглавить «Ахмат».

Но обстоятельства сложились так, что сейчас все немного изменилось. Возможно, я повзрослел и стал спокойнее к этому относиться. Просто счастлив здесь и сейчас, у меня нет гнетущего чувства в сердце, что непременно должен стать главным тренером «Ахмата». Буду с удовольствием работать там, где востребован. Если мне когда-то предложат работу в Грозном, то обязательно рассмотрю, и посмотрим, что из этого выйдет.