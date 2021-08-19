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18:39 (мск), источник: Sports.Ru

Де Брейне, Канте и Жоржиньо претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2021

На награду номинированы Жоржиньо, Нголо Канте (оба — «Челси») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

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Тройка финалистов была сформирована по итогам голосования среди 24 тренеров команд-участниц Евро-2020, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Известны и претендентки на приз игроку сезона в женском футболе. За награду поборются Дженнифер Эрмосо, Лике Мартенс и Алексия Путельяс (все — «Барселона»).

Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая пройдет в Турции.

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