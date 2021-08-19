Де Брейне, Канте и Жоржиньо претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА
УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.
Манчестер Сити
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УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.
На награду номинированы Жоржиньо, Нголо Канте (оба — «Челси») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Тройка финалистов была сформирована по итогам голосования среди 24 тренеров
Известны и претендентки на приз игроку сезона в женском футболе. За награду поборются Дженнифер Эрмосо, Лике Мартенс и Алексия Путельяс (все — «Барселона»).
Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая пройдет в Турции.