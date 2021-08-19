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9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
18:56 (мск), источник: Sports.Ru

Месси не попал в число номинантов на приз УЕФА, заняв 4-е место в голосовании. Левандовски — 5-й, Роналду — 9-й

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.

Челси
Манчестер Сити
ПСЖ
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Источник: AP 2021

На награду номинированы Жоржиньо, Нголо Канте (оба — «Челси») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси, который этим летом перешел в «ПСЖ», остановился в шаге от тройки финалистов и занял в рейтинге четвертое место (148 очков).

Места с пятого по десятое были распределены следующим образом:

5. Роберт Левандовски («Бавария», 140 очков).

6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», перешел в «ПСЖ», 49 очков).

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 31 очко).

8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 18 очков).

9. Криштиану Роналду («Ювентус», 16 очков).

10. Эрлинг Холанд («Боруссия», 15 очков).

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Тройка финалистов была сформирована по итогам голосования среди 24 тренеров команд-участниц Евро-2020, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Каждый участник голосования мог выбрать свою тройку претендентов. Занявший первое место игрок получал 5 очков, второе — 3, третье — одно. При этом тренерам не разрешалось голосовать за футболистов своей команды.

Победитель будет объявлен 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая пройдет в Турции.

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