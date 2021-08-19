Месси не попал в число номинантов на приз УЕФА, заняв 4-е место в голосовании. Левандовски — 5-й, Роналду — 9-й
УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.
УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку года.
На награду номинированы Жоржиньо, Нголо Канте (оба — «Челси») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси, который этим летом перешел в «ПСЖ», остановился в шаге от тройки финалистов и занял в рейтинге четвертое место (148 очков).
Места с пятого по десятое были распределены следующим образом:
5. Роберт Левандовски («Бавария», 140 очков).
6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», перешел в «ПСЖ», 49 очков).
7. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 31 очко).
8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 18 очков).
9. Криштиану Роналду («Ювентус», 16 очков).
10. Эрлинг Холанд («Боруссия», 15 очков).
Тройка финалистов была сформирована по итогам голосования среди 24 тренеров
Каждый участник голосования мог выбрать свою тройку претендентов. Занявший первое место игрок получал 5 очков, второе — 3, третье — одно. При этом тренерам не разрешалось голосовать за футболистов своей команды.
Победитель будет объявлен 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая пройдет в Турции.