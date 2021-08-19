Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:00
Ракув
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Легия
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Хаммарбю
Футбол. Еврокубки
21:00
Ренн
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Фейеноорд
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
21:45
Фенербахче
ХИК
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
23:30
Санта-Клара
Партизан
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА назвал претендентов на награду лучшему тренеру сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем официальном сайте шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру сезона-2020/21.

Италия
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В список номинантов попали: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Де Брейне, Канте и Жоржиньо претендуют на приз лучшему игроку сезона от УЕФА

В топ-10 также включили: Унаи Эмери («Вильярреал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Каспера Юльманна (сборная Дании) и других.

В список жюри для голосования по выбору шорт-листа лучших специалистов участвовали: тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов (32) и Лиги Европы (48) в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Награду лучшему тренеру сезона вручат 26 августа в Стамбуле (Турция) на жеребьевке группового турнира ЛЧ-2021/22.

 Американский тренер Нурмагомедова: «Деньги действительно изменили Хабиба»
Журналистка, которую просили обнажить грудь, показала фото в миниатюрном платье
Лунев вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022
Деньги и COVID: что может помешать игрокам НХЛ сыграть в Пекине
Россия подала апелляцию из-за судейства на Олимпиаде
Месси и Роналду не попали в число кандидатов на приз игроку года
Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Основной вратарь «Баварии» получил травму лодыжки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь