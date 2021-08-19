УЕФА назвал претендентов на награду лучшему тренеру сезона

В топ-10 также включили: Унаи Эмери («Вильярреал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Каспера Юльманна (сборная Дании) и других.

В список жюри для голосования по выбору шорт-листа лучших специалистов участвовали: тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов (32) и Лиги Европы (48) в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).