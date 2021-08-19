УЕФА назвал претендентов на награду лучшему тренеру сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем официальном сайте
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем официальном сайте
В список номинантов попали: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томас Тухель («Челси»).
В топ-10 также включили: Унаи Эмери («Вильярреал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Каспера Юльманна (сборная Дании) и других.
В список жюри для голосования по выбору
Награду лучшему тренеру сезона вручат 26 августа в Стамбуле (Турция) на жеребьевке группового турнира ЛЧ-2021/22.