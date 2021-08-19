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19 августа, источник: Чемпионат.com

Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Трабзонспором» в матче Лиги конференций

Сегодня, 19 августа, «Трабзонспор» встретился с «Ромой».

Рома
Трабзонспор
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Источник: AP 2021
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Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция) и завершился победой итальянского коллектива со счётом 2:1. Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавил Матей Юг.

«Рома» открыла счёт в матче на 55-й минуте, голом отметился Лоренцо Пеллегрини. Но уже на 64-й минуте Андреас Корнелиус восстановил статус-кво.

Решающий и победный для команды Жозе Моуринью гол забил новичок «волков» Эльдор Шомуродов на 81-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Ответный матч «Ромы» и «Трабзонспора» состоится 26 августа. Победитель этой пары пройдёт в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Трабзонспор
1:2
Первый тайм: 0:0
Рома
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