Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Трабзонспором» в матче Лиги конференций

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Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция) и завершился победой итальянского коллектива со счётом 2:1. Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавил Матей Юг.

«Рома» открыла счёт в матче на 55-й минуте, голом отметился Лоренцо Пеллегрини. Но уже на 64-й минуте Андреас Корнелиус восстановил статус-кво.

Решающий и победный для команды Жозе Моуринью гол забил новичок «волков» Эльдор Шомуродов на 81-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.