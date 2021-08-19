«Кайрат» одержал разгромную победу и оказался в шаге от группы Лиги конференций

Дубль у победителей оформил Вагнер Лав на 37-й и 70-й минутах, второго гол бразильский форвард забил с пенальти. А еще по мячу на свой счет записали Артур Шушеначев (28-я минута) и Рикарду Алвеш (43-я). Причем хозяева первыми открыли счет в матче, на 19-й минуте отличился Мирза Мустафич.