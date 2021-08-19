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19 августа, источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал разгромную победу и оказался в шаге от группы Лиги конференций

Алматинский «Кайрат» разгромил «Фолу» из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и оказался в шаге от групповой стадии турнира.

Кайрат
ФолаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Люксембурге завершилась со счетом 4:1.

Дубль у победителей оформил Вагнер Лав на 37-й и 70-й минутах, второго гол бразильский форвард забил с пенальти. А еще по мячу на свой счет записали Артур Шушеначев (28-я минута) и Рикарду Алвеш (43-я). Причем хозяева первыми открыли счет в матче, на 19-й минуте отличился Мирза Мустафич.

Ответная игра пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00. Победитель противостояния сыграет в группе Лиги конференций.

Напомним, ранее в первом матче проиграл карагандинский «Шахтер», который в Нур-Султане уступил израильскому «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 1:2.

Фола
1:4
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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