«Кайрат» одержал разгромную победу и оказался в шаге от группы Лиги конференций
Алматинский «Кайрат» разгромил «Фолу» из Люксембурга в первом матче раунда
Алматинский «Кайрат» разгромил «Фолу» из Люксембурга в первом матче раунда
Встреча в Люксембурге завершилась со счетом 4:1.
Дубль у победителей оформил Вагнер Лав на 37-й и 70-й минутах, второго гол бразильский форвард забил с пенальти. А еще по мячу на свой счет записали Артур Шушеначев (28-я минута) и Рикарду Алвеш (43-я). Причем хозяева первыми открыли счет в матче, на 19-й минуте отличился Мирза Мустафич.
Ответная игра пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00. Победитель противостояния сыграет в группе Лиги конференций.
Напомним, ранее в первом матче проиграл карагандинский «Шахтер», который в