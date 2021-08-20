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00:16 (мск), источник: Sport24

«Тоттенхэм» проиграл «Пасушу де Феррейра» в квалификации Лиги конференций

В Португалии состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Пасушу де Феррейра» со счетом 0:1.

Тоттенхэм Хотспур
Пасуш де ФеррейраЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Единственный гол в составе португальского клуба забил Лукас Силва на 1-й добавленной к первому тайму минуте.

Ответная встреча соперников состоится 26 августа в Лондоне.

В других матчах игрового дня «Андерлехт» на своем поле сыграл вничью с «Витессом» (3:3), ПАОК дома разошелся миром с «Риекой» (1:1), «Русенборг» в гостях уступил «Ренну» (0:2), «Копенгаген» на выезде одолел «Сивасспор» (2:1), «Фейеноорд» дома нанес разгромное поражение «Эльфсборгу» (5:0), а «Жилина» в гостях крупно уступила «Яблонцу» (1:5).

Пасуш де Феррейра
1:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
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