Футболист «Фенербахче» не смог найти эмблему на форме, чтобы поцеловать её после гола

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, единственный мяч на 65-й минуте забил Мухаммед Гюмюшкая.

После взятия ворот соперника турецкий футболист хотел поцеловать эмблему на форме, но не нашёл её. На новых формах компании Puma большими буквами указывается название команды и спонсор.

Ответный матч команды проведут через неделю в Финляндии. С нынешнего сезона правило гостевого гола в еврокубках не действует.