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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист «Фенербахче» не смог найти эмблему на форме, чтобы поцеловать её после гола

Комичный эпизод произошёл в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Фенербахче» (Турция) — «ХИК» (Финляндия).

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Источник: AFP 2021

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, единственный мяч на 65-й минуте забил Мухаммед Гюмюшкая.

После взятия ворот соперника турецкий футболист хотел поцеловать эмблему на форме, но не нашёл её. На новых формах компании Puma большими буквами указывается название команды и спонсор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответный матч команды проведут через неделю в Финляндии. С нынешнего сезона правило гостевого гола в еврокубках не действует.

Отметим, что в нынешнем сезоне впервые проводится третий еврокубковый турнир — Лига конференций. Оба российских клуба, участвовавших в турнире, не преодолели квалификацию. «Рубин» и «Сочи» уступили в 3-м раунде квалификации.

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Фенербахче
1:0
Первый тайм: 0:0
ХИК
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