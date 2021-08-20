Футболист «Фенербахче» не смог найти эмблему на форме, чтобы поцеловать её после гола
Комичный эпизод произошёл в первом матче
Комичный эпизод произошёл в первом матче
Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, единственный мяч на 65-й минуте забил Мухаммед Гюмюшкая.
После взятия ворот соперника турецкий футболист хотел поцеловать эмблему на форме, но не нашёл её. На новых формах компании Puma большими буквами указывается название команды и спонсор.
Ответный матч команды проведут через неделю в Финляндии. С нынешнего сезона правило гостевого гола в еврокубках не действует.
Отметим, что в нынешнем сезоне впервые проводится третий еврокубковый турнир — Лига конференций. Оба российских клуба, участвовавших в турнире, не преодолели квалификацию. «Рубин» и «Сочи» уступили в 3-м раунде квалификации.