В скором времени РПЛ может оказаться позади украинской лиги
Положение России в таблице коэффициентов УЕФА с каждой еврокубковой неделей становится все хуже и хуже.
Положение России в таблице коэффициентов УЕФА с каждой еврокубковой неделей становится все хуже и хуже.
Шотландия, на которую еще недавно никто даже не смотрел, уже не просто впереди, а ушла в отрыв. Теперь на хвосте у Российской
Ситуация в таблице коэффициентов УЕФА становится для России с каждой неделей все хуже и хуже. Вылет казанского «Рубина» и «Сочи» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций имел далекоидущие последствия.
Именно на этой стадии окончательно определяются участники групповых стадии всех трех евротурниров, но главное — на ней можно заработать очки в копилку национального коэффициента, пусть и по сниженному тарифу.
«Зенит» изначально обеспечил себе место в группе Лиги чемпионов как чемпион России, «Локомотив» с третьей позиции забронировал себе групповую стадию Лиги Европы, а
В общем, в раунде
Так, обошедшая нас по ходу нынешней еврокампании Шотландия смогла еще увеличить отрыв, который теперь составляет уже весьма значительные 0,518 балла.
В середине недели «Рейнджерс» обыграл армянский «Алашкерт» со счетом 1:0, «Селтик» был сильнее голландского АЗ (2:0), а «Сент-Джонстон» разошелся миром с австрийским ЛАСКом (1:1).
Остается еще радоваться, что «рейнджеры» уступили в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов шведскому «Мальме» (команды проигравшие в квалификации Пути чемпионов не попадают напрямую в групп ЛЕ, как «Спартак» из Пути представителей лиг).
Потому что пройди они в итоге в групповой раунд ЛЧ, Шотландия получила бы еще четыре бонусных балла в таблицу коэффициентов. У России есть такие за «Зенит», но они уже учтены.
За попадание в группы Лиги Европы и Лиги конференций не дают бонусов, но там все же будет полегче играть
При этом у Шотландии еще ни одна команда не гарантировала себе участия в групповой стадии, но «Рейнджерс» с «Селтиком» близки к этому, все шансы есть и у «Сент-Джонстона», играющего в ЛК. И там же может отыграть поражение от азербайджанского «Карабаха», случившееся в первой встрече (0:1), «Абердин»!
Складывается ощущение, что бороться с шотландцами в этом сезоне в таблице коэффициентов России будет очень трудно, а снизу наседает располагающаяся пока на десятой строчке Австрия.
У нее тоже осталось четыре из пяти стартовавших клубов, и на этой неделе очки набрали вообще все.
Уже упомянуты ЛАСК разошелся миром с «Сент-Джонстоном» (1:1) в Лиге конференций, в Лиге Европы практически все вопросы решили венский «Рапид» (домашняя победа над украинской «Зарей» — 3:0) и «Штурм» (выездная виктория над словацкой «Мурой» — 3:1).
Но главное: «Зальцбург» в раунде
Австрийцам осталось отыграть у России всего 0,632 балла, а только гипотетические бонусы за выход в группу Лиги чемпионов принесут им 0,800!
В общем, к началу группового этапа еврокубков РПЛ наверняка скатится уже на десятую строчку. Идущая 11-й Украина отстает пока на 1,582 очка и сразу не достанет, но особой разницы между финишем десятым или одиннадцатым нет.
То есть Россия, случись сжигание очков прямо сейчас, упала бы на 15-ю строчку, последнюю, которая дает право выставить в Лигу чемпионов две команды. Только обе уже с квалификационных стадий. Катастрофа все ближе.