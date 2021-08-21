В скором времени РПЛ может оказаться позади украинской лиги

Читайте также Отрыв Шотландии от России в таблице коэффициентов УЕФА вырос, Австрия приблизилась

Шотландия, на которую еще недавно никто даже не смотрел, уже не просто впереди, а ушла в отрыв. Теперь на хвосте у Российской премьер-лиги повисла Австрия, не так далеко и Украина.

Ситуация в таблице коэффициентов УЕФА становится для России с каждой неделей все хуже и хуже. Вылет казанского «Рубина» и «Сочи» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций имел далекоидущие последствия.

Во-первых, Российская премьер-лига осталась со всего тремя представителями в евротурнирах в этом сезоне, причем набранные ими очки каждый раз будут делиться на пять — по числу изначального числа еврокубковых команд от чемпионата.

Во-вторых, пройди команды Леонида Слуцкого и Владимира Федотова третий квалификационный раунд, к чему они были очень близки («Рубин» уступил польскому «Ракуву» в меньшинстве в дополнительное время, не забив на последней секунде пенальти. Сочинцы дважды вели в счете в Белграде у «Партизана», пропустили второй мяч на 89-й минуте и затем проиграли в серии пенальти, не использовав ряд отличных моментов), их путь продолжился бы в раунде плей-офф турнира.

Именно на этой стадии окончательно определяются участники групповых стадии всех трех евротурниров, но главное — на ней можно заработать очки в копилку национального коэффициента, пусть и по сниженному тарифу.

«Зенит» изначально обеспечил себе место в группе Лиги чемпионов как чемпион России, «Локомотив» с третьей позиции забронировал себе групповую стадию Лиги Европы, а вице-чемпион страны «Спартак» попал туда, уступив в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов португальской «Бенфике».

В общем, в раунде плей-офф российских команд нет, а вот конкуренты страны по таблице коэффициентов играть продолжают. И делают это довольно успешно.

Так, обошедшая нас по ходу нынешней еврокампании Шотландия смогла еще увеличить отрыв, который теперь составляет уже весьма значительные 0,518 балла.

В середине недели «Рейнджерс» обыграл армянский «Алашкерт» со счетом 1:0, «Селтик» был сильнее голландского АЗ (2:0), а «Сент-Джонстон» разошелся миром с австрийским ЛАСКом (1:1).

Остается еще радоваться, что «рейнджеры» уступили в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов шведскому «Мальме» (команды проигравшие в квалификации Пути чемпионов не попадают напрямую в групп ЛЕ, как «Спартак» из Пути представителей лиг).

Потому что пройди они в итоге в групповой раунд ЛЧ, Шотландия получила бы еще четыре бонусных балла в таблицу коэффициентов. У России есть такие за «Зенит», но они уже учтены.

За попадание в группы Лиги Европы и Лиги конференций не дают бонусов, но там все же будет полегче играть из-за уровня соперников, хотя в последние годы для российских команды сложны абсолютно любые оппоненты.

При этом у Шотландии еще ни одна команда не гарантировала себе участия в групповой стадии, но «Рейнджерс» с «Селтиком» близки к этому, все шансы есть и у «Сент-Джонстона», играющего в ЛК. И там же может отыграть поражение от азербайджанского «Карабаха», случившееся в первой встрече (0:1), «Абердин»!

Складывается ощущение, что бороться с шотландцами в этом сезоне в таблице коэффициентов России будет очень трудно, а снизу наседает располагающаяся пока на десятой строчке Австрия.

У нее тоже осталось четыре из пяти стартовавших клубов, и на этой неделе очки набрали вообще все.

Уже упомянуты ЛАСК разошелся миром с «Сент-Джонстоном» (1:1) в Лиге конференций, в Лиге Европы практически все вопросы решили венский «Рапид» (домашняя победа над украинской «Зарей» — 3:0) и «Штурм» (выездная виктория над словацкой «Мурой» — 3:1).

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Но главное: «Зальцбург» в раунде плей-офф Лиги чемпионов в первом матче обыграл датский «Брондбю» (2:1) и претендует на те самые четыре бонусных балла для страны. А если даже ответная встреча сложится для него неудачно, он продолжит путь на групповой стадии Лиги Европы.

Австрийцам осталось отыграть у России всего 0,632 балла, а только гипотетические бонусы за выход в группу Лиги чемпионов принесут им 0,800!

В общем, к началу группового этапа еврокубков РПЛ наверняка скатится уже на десятую строчку. Идущая 11-й Украина отстает пока на 1,582 очка и сразу не достанет, но особой разницы между финишем десятым или одиннадцатым нет.

Другое дело, что падение продолжится, когда следующим летом сгорят очки за крайне успешный для российских клубов евросезон-2017/18. РПЛ потеряет 12,600 баллов и по состоянию на данный момент пропустит вперед не только Украину, но и Сербию, Бельгию, Хорватию и Норвегию.