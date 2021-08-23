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09:33 (мск), источник: Sport24

Карасев обслужит матч квалификации Лиги чемпионов

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз», который состоится 24 августа.

Ференцварош
Янг БойзЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Помогать Карасеву на линии будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Владимир Москалев. За VAR будет отвечать немецкий Рефери Марко Фриц. Помогать ему будет соотечественник Кристиан Дингерт.

Первая встреча между командами в Швейцарии завершилась победой «Янг Бойз» (3:2).

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Ференцварош
-:-
Первый тайм: 0:0
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