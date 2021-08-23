Карасев обслужит матч квалификации Лиги чемпионов

Помогать Карасеву на линии будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Владимир Москалев. За VAR будет отвечать немецкий Рефери Марко Фриц. Помогать ему будет соотечественник Кристиан Дингерт.