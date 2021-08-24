Три участника группового этапа футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня

В Разграде болгарский «Лудогорец», который выбил из турнира солигорский «Шахтер», попытается взять реванш у шведского «Мальме» за гостевое поражение недельной давности с результатом 0:2. Также у себя дома нидерландский ПСВ из Эйндховена намерен отыграться за проигрыш в Лиссабоне португальской «Бенфике» (1:2). Швейцарский «Янг Бойз» в Будапеште будет стараться удержать минимальное преимущество над венгерским «Ференцварошем» в Берне (3:2).
Завтра состоится еще три ответных поединка раунда плей-офф за выход в групповой раунд чемпионской Лиги: «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова; первый матч — 0:3), «Шахтер» (Донецк, Украина) — «Монако» (первый матч — 1:0), «Брондбю» (Дания) — «Зальцбург» (Австрия; первый матч — 1:2).
Без участия в квалификации в групповом раунде главного континентального турнира сыграют испанские "Атлетико" (Мадрид), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Севилья», «Вильярреал», английские "Манчестер Сити", «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» (Лондон), немецкие «Бавария» (Мюнхен), "Лейпциг", «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург», итальянские «Интер» (Милан), «Милан», «Аталанта» (Бергамо), «Ювентус» (Турин), французские «Лилль», «Пари Сен-Жермен», португальские «Спортинг» (Лиссабон), «Порту», российский «Зенит» (Санкт-Петербург), бельгийский «Брюгге», украинское «Динамо» (Киев), нидерландский «Аякс» (Амстердам) и турецкий «Бешикташ» (Стамбул).
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа в Стамбуле, а матчи состоятся с 14 сентября по 8 декабря. Плей-офф стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.