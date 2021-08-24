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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Три участника группового этапа футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня станут известны первые победители квалификации футбольной Лиги чемпионов, которые сыграют на групповом этапе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В Разграде болгарский «Лудогорец», который выбил из турнира солигорский «Шахтер», попытается взять реванш у шведского «Мальме» за гостевое поражение недельной давности с результатом 0:2. Также у себя дома нидерландский ПСВ из Эйндховена намерен отыграться за проигрыш в Лиссабоне португальской «Бенфике» (1:2). Швейцарский «Янг Бойз» в Будапеште будет стараться удержать минимальное преимущество над венгерским «Ференцварошем» в Берне (3:2).

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 24.08.2021, 22:00

ПСВ-Бенфика-

Завтра состоится еще три ответных поединка раунда плей-офф за выход в групповой раунд чемпионской Лиги: «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова; первый матч — 0:3), «Шахтер» (Донецк, Украина) — «Монако» (первый матч — 1:0), «Брондбю» (Дания) — «Зальцбург» (Австрия; первый матч — 1:2).

Без участия в квалификации в групповом раунде главного континентального турнира сыграют испанские ﻿"Атлетико" (Мадрид), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Севилья», «Вильярреал», английские ﻿"Манчестер Сити", «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» (Лондон), немецкие «Бавария» (Мюнхен), ﻿"Лейпциг", «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург», итальянские «Интер» (Милан), «Милан», «Аталанта» (Бергамо), «Ювентус» (Турин), французские «Лилль», «Пари Сен-Жермен», португальские «Спортинг» (Лиссабон), «Порту», российский «Зенит» (Санкт-Петербург), бельгийский «Брюгге», украинское «Динамо» (Киев), нидерландский «Аякс» (Амстердам) и турецкий «Бешикташ» (Стамбул).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа в Стамбуле, а матчи состоятся с 14 сентября по 8 декабря. Плей-офф стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.

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