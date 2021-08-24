Семак: без разницы, с кем играть в ЛЧ. Все клубы сильные, мы это не раз ощутили на себе

«В любом случае мы понимаем уровень клубов, с которыми нам предстоит играть. Разницы особой нет — все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьёвки будем готовиться к очень сложным, тяжёлым матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».