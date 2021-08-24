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18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: без разницы, с кем играть в ЛЧ. Все клубы сильные, мы это не раз ощутили на себе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Специалист заявил, что нет особой разницы, кто станет соперником «Зенита» по квартету.

«В любом случае мы понимаем уровень клубов, с которыми нам предстоит играть. Разницы особой нет — все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьёвки будем готовиться к очень сложным, тяжёлым матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, ранее с похожим заявлением выступил новичок сине-бело-голубых Клаудиньо. Бразильский форвард заявил, что независимо от соперников, задача «Зенита» — выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.

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