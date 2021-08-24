Головин едет на Украину. «Сборник» России впервые за много лет сыграет в соседней стране

До 2014 года российские и украинские клубы нечасто сталкивались в еврокубках, но ежезимно массово и с удовольствием спарринговали на сборах. Кубок Первого канала, а после Суперкубок СНГ для этих же целей и задумывались. После Крыма и Донбасса встречи ближайших географических соседей на футбольном поле резко прекратились. Если юноши ещё нет-нет да и «полулегально» пересекались где-нибудь на нейтральных территориях, то взрослые и в межсезонье стали сторониться друг друга. Даже проживая под одной турецкой крышей, клубы РПЛ и УПЛ избегали — и продолжают избегать — совместных контрольных матчей, чтобы не создавать нездорового ажиотажа дома. УЕФА давно разводит команды некогда братских республик при жеребьёвках.

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По отдельности украинские игроки охотно едут в Россию: только на этот сезон в РПЛ и ФНЛ их заявлена дюжина (5+7). А вот миграция в обратном направлении давно сошла на нет. «Последний русский», нападающий Василий Павлов, покинул УПЛ полтора года назад. С тех пор российских футболистов на украинских полях не видели. А мастеров категории «топ» — не видели все семь лет после начала конфликта на востоке Украины.

Александр Головин в этом плане дважды «первопроходец». В среду его «Монако» попытается в Харькове отыграть домашние «минус 1» у «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов. На сибиряка в княжестве возлагают особые надежды — недаром признали лучшим игроком первого матча. Повышенное внимание местных к Головину тоже обеспечено — ввиду обозначенных выше обстоятельств.

За эти семь лет Украину посещали всего четыре российских футболиста. Сыграли трое. При этом один из них, Роман Нойштедтер, имел к Украине примерно такое же отношение, как и к России: уроженец Днепропетровска, папа — бывший игрок «Днепра».

В течение одного 2016 года русско-украинский немец дважды навестил «историческую родину»: с «Шальке» как гражданин Германии, а с «Фенербахче» — уже со свежим паспортом РФ. В новом статусе он там и не сыграл — отсидел матч с «Черноморцем» в Одессе в запасе.



Трое других россиян, приезжавших в соседнюю страну на официальные матчи, даже у себя дома не слишком известны. Роланд Гиголаев в августе 2014-го побывал в Киеве с польским «Рухом» (в дополнительное время уступили «Металлисту» — 0:1). Анри Хагуш спустя три месяца с БАТЭ попал под каток «Шахтёра» во Львове — 0:5 с его, Хагуша, удалением в первом тайме. И, наконец, в феврале 2020-го российский вратарь Иван Злобин слетал с «Бенфикой» в Харьков на встречу всё с тем же «Шахтёром». Слетал, но не сыграл — со скамейки посмотрел, как «горняки» обыгрывают «орлов» (2:1).

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 25.08.2021, 22:00 Шахтер Д - Монако -

Головин до 25 лет с украинскими клубами не играл. Его переход из юношеского футбола во взрослый совпал с пиком политического противостояния двух стран и спортивных бойкотов. Но опыт игры с украинцами у него всё-таки есть, и опыт положительный, приобретённый в сборных.

Поход бригады Хомухи за европейским золотом для 17-летних в 2013-м начался с разгрома команды Украины — 3:0. Молодой армеец не забивал, но вклад в победу внёс, отбегав час на поле. У россиян из той плеяды дальше всех пошли Головин и Жемалетдинов, у украинцев — Зинченко.



Спустя год эти же соперники провели «товарняк» в Словении, в рамках сборных U18, и тут уже Головин выступил главным героем — практически с нулевого угла забросил мяч в дальнюю девятку вратарю «Черноморца» Безруку. Эффектный гол оказался единственным, победным.



Неделю назад Головин впервые в жизни сыграл против украинского клуба, выдав качественный матч с «Шахтёром» в Монако, а теперь откроет для себя Украину, в лице Харькова. Хочется верить, что исключительно в положительном свете.