Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Мальме
Футбол. Зарубежный
23.08
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
41
Футбол. Зарубежный
23.08
Осасуна
Сельта
00
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин едет на Украину. «Сборник» России впервые за много лет сыграет в соседней стране

В первом матче с «Шахтёром» он был лучшим в составе «Монако».

Шахтер Д
МонакоЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

До 2014 года российские и украинские клубы нечасто сталкивались в еврокубках, но ежезимно массово и с удовольствием спарринговали на сборах. Кубок Первого канала, а после Суперкубок СНГ для этих же целей и задумывались. После Крыма и Донбасса встречи ближайших географических соседей на футбольном поле резко прекратились. Если юноши ещё нет-нет да и «полулегально» пересекались где-нибудь на нейтральных территориях, то взрослые и в межсезонье стали сторониться друг друга. Даже проживая под одной турецкой крышей, клубы РПЛ и УПЛ избегали — и продолжают избегать — совместных контрольных матчей, чтобы не создавать нездорового ажиотажа дома. УЕФА давно разводит команды некогда братских республик при жеребьёвках.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

По отдельности украинские игроки охотно едут в Россию: только на этот сезон в РПЛ и ФНЛ их заявлена дюжина (5+7). А вот миграция в обратном направлении давно сошла на нет. «Последний русский», нападающий Василий Павлов, покинул УПЛ полтора года назад. С тех пор российских футболистов на украинских полях не видели. А мастеров категории «топ» — не видели все семь лет после начала конфликта на востоке Украины.

Александр Головин в этом плане дважды «первопроходец». В среду его «Монако» попытается в Харькове отыграть домашние «минус 1» у «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов. На сибиряка в княжестве возлагают особые надежды — недаром признали лучшим игроком первого матча. Повышенное внимание местных к Головину тоже обеспечено — ввиду обозначенных выше обстоятельств.

За эти семь лет Украину посещали всего четыре российских футболиста. Сыграли трое. При этом один из них, Роман Нойштедтер, имел к Украине примерно такое же отношение, как и к России: уроженец Днепропетровска, папа — бывший игрок «Днепра».

В течение одного 2016 года русско-украинский немец дважды навестил «историческую родину»: с «Шальке» как гражданин Германии, а с «Фенербахче» — уже со свежим паспортом РФ. В новом статусе он там и не сыграл — отсидел матч с «Черноморцем» в Одессе в запасе.

Трое других россиян, приезжавших в соседнюю страну на официальные матчи, даже у себя дома не слишком известны. Роланд Гиголаев в августе 2014-го побывал в Киеве с польским «Рухом» (в дополнительное время уступили «Металлисту» — 0:1). Анри Хагуш спустя три месяца с БАТЭ попал под каток «Шахтёра» во Львове — 0:5 с его, Хагуша, удалением в первом тайме. И, наконец, в феврале 2020-го российский вратарь Иван Злобин слетал с «Бенфикой» в Харьков на встречу всё с тем же «Шахтёром». Слетал, но не сыграл — со скамейки посмотрел, как «горняки» обыгрывают «орлов» (2:1).

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 25.08.2021, 22:00

Шахтер Д-Монако-

Головин до 25 лет с украинскими клубами не играл. Его переход из юношеского футбола во взрослый совпал с пиком политического противостояния двух стран и спортивных бойкотов. Но опыт игры с украинцами у него всё-таки есть, и опыт положительный, приобретённый в сборных.

Поход бригады Хомухи за европейским золотом для 17-летних в 2013-м начался с разгрома команды Украины — 3:0. Молодой армеец не забивал, но вклад в победу внёс, отбегав час на поле. У россиян из той плеяды дальше всех пошли Головин и Жемалетдинов, у украинцев — Зинченко.

Спустя год эти же соперники провели «товарняк» в Словении, в рамках сборных U18, и тут уже Головин выступил главным героем — практически с нулевого угла забросил мяч в дальнюю девятку вратарю «Черноморца» Безруку. Эффектный гол оказался единственным, победным.

Неделю назад Головин впервые в жизни сыграл против украинского клуба, выдав качественный матч с «Шахтёром» в Монако, а теперь откроет для себя Украину, в лице Харькова. Хочется верить, что исключительно в положительном свете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олег Лысенко

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Лимит на легионеров отменят. Но нашему футболу это не поможет
Медведева рассказала о злости в отношениях с Загитовой
«Спартак» вернул из аренд 8 игроков. Кто использует свой шанс?
В Токио прошла церемония завершения эстафеты огня Паралимпиады
«Зенит» переиграет ЦСКА, а в Уфе сыграют вничью: ставки дня
«Шахтер» снова забьет «Монако». Ставки на Лигу чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь