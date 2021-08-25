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00:14 (мск), источник: ТАСС

«Бенфика», «Янг Бойз» и «Мальмё» вышли в групповой раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 25 августа. Португальская «Бенфика», шведский «Мальмё» и швейцарский «Янг Бойз» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов. Во вторник прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации.

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Янг Бойз
МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Мальмё» в гостях уступил болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:2, однако вышел в групповой этап благодаря победе в первом матче со счетом 2:0. У «Лудогорца» отличились Антон Недялков (10-я минута) и Пиерос Сотириу (60, пенальти). В составе «Мальмё» голом отметился Велько Бирманчевич (42).

«Янг Бойз» на выезде обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 3:2. У «Янг Бойз» отличились Седрик Цезигер (4), Кристиан Фасснахт (56) и Феликс Мамбимби (90+3), в составе венгерской команды голы забили Генри Уинго (18) и Райан Ммаэ (27). На матче работала бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым. В первой игре швейцарский клуб одержал победу со счетом 3:2.

«Бенфика» в гостях сыграла вничью с нидерладским ПСВ — 0:0. Португальский клуб прошел дальше благодаря победе в первом матче со счетом 2:1. «Бенфика» в третьем раунде квалификации по сумме двух матчей прошла московский «Спартак» (2:0, 2:0).

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25 августа состоятся ответные матчи раунда плей-офф квалификации между австрийским «Зальцбургом» и датским «Брондбю» (первый матч — 2:1), молдавским «Шерифом» и хорватским «Динамо» (первый матч — 3:0), украинским «Шахтером» и «Монако» (первый матч — 1:0). Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа.

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