«Бенфика», «Янг Бойз» и «Мальмё» вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
ТАСС, 25 августа. Португальская «Бенфика», шведский «Мальмё» и швейцарский «Янг Бойз» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов. Во вторник прошли ответные матчи раунда
ТАСС, 25 августа. Португальская «Бенфика», шведский «Мальмё» и швейцарский «Янг Бойз» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов. Во вторник прошли ответные матчи раунда
«Мальмё» в гостях уступил болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:2, однако вышел в групповой этап благодаря победе в первом матче со счетом 2:0. У «Лудогорца» отличились Антон Недялков (10-я минута) и Пиерос Сотириу (60, пенальти). В составе «Мальмё» голом отметился Велько Бирманчевич (42).
«Янг Бойз» на выезде обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 3:2. У «Янг Бойз» отличились Седрик Цезигер (4), Кристиан Фасснахт (56) и Феликс Мамбимби (90+3), в составе венгерской команды голы забили Генри Уинго (18) и Райан Ммаэ (27). На матче работала бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым. В первой игре швейцарский клуб одержал победу со счетом 3:2.
«Бенфика» в гостях сыграла вничью с нидерладским ПСВ — 0:0. Португальский клуб прошел дальше благодаря победе в первом матче со счетом 2:1. «Бенфика» в третьем раунде квалификации по сумме двух матчей прошла московский «Спартак» (2:0, 2:0).
25 августа состоятся ответные матчи раунда