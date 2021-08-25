8 желтых, красная и пенальти в матче Лиги чемпионов. Сергей Карасев разошелся в Европе
Было жарко.
Было жарко.
Бригада Сергея Карасева — самая популярная среди российских в Европе. Недавно она обслужила матч Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал», а теперь получила назначение на ответный матч 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз».
В первом матче «Янг Бойз» драматично победил 3:2, к 25-й минуте при счете 1:1 оставшись в меньшинстве и получив сомнительный пенальти в свои ворота.
В ответном матче в плане судейских решений тоже было весело — Сергей Карасев показал футболистам обеих команд 8 желтых карточек, одна из которых превратилась в красную.
На 59-й минуте при счете 2:2 Карасев показал горчичник центральному полузащитнику «Ференцвароша» Айсса Лайдуни за толчок соперника при верховой борьбе.
А спустя 5 минут не колеблясь показал Лайдуни вторую желтую — за грязный подкат в центре поля. Футболист венгерской команды даже не спорил.
На 70-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота «Ференцвароша» после фола в штрафной. Но Теозон Сибачо не смог его реализовать.
«Янг Бойз» победил со счетом 3:2 и прошел в групповой этап Лиги чемпионов.