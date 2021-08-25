Один шаг до еврокубковой осени. Превью к матчу «Кайрат» — «Фола» в Лиге конференций

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему предстоящая игра имеет важнейшее значение в масштабах всего казахстанского футбола и каково состояние алматинской команды на данный момент.

«Кайрат» подходит к матчу в Алматы с целым набором позитивных новостей. Во-первых, была достигнута убедительная победа в Люксембурге, которая придала уверенности и ментальной свежести игрокам. Во-вторых, постепенно набирают форму новички, в частности, Рикарду Алвеш забил дебютный гол на прошлой неделе.

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Также, если говорить о кадрах, в Алматы должны сыграть Нуралы Алип, Айбол Абикен и Денис Поляков, пропустившие первую встречу с «Фолой» из-за перебора карточек. В-третьих, «Кайрат» определился с кандидатурой нового главного тренера, им стал один из самых котируемых специалистов на постсоветском пространстве — Курбан Бердыев.

Для «Кайрата» потенциальный выход в групповой этап еврокубка — это действительно историческое событие. В последние годы алматинцы штурмовали европейские турниры и вот сейчас приблизились к цели. «Кайрат» может стать третьим казахстанским клубом, которому покорился выход в групповую стадию еврокубков, ранее это сделали «Шахтер» и «Астана».

Если «Кайрат» квалифицируется в групповой этап Лиги конференций, это будет важно для всего сезона в нашем клубном футболе. Все-таки участие в осенней стадии какого-либо из европейских турниров — это определенный показатель, который позволяет всей казахстанской футбольной индустрии не стагнировать.

Да, Лига конференций — лишь третий по ранжиру еврокубковый турнир, это новое соревнование, болельщики еще не привыкли к нему, но с точки зрения статуса соперников и финансовых доходов — это, опять же, крайне важное и привлекательное событие для любого клуба КПЛ.

Футбол Лига конференций 2021/2022 Плей-офф. Путь чемпионов, 26.08.2021, 17:00 Кайрат - Фола -

В групповом этапе «Кайрат» потенциально может сыграть с такими клубами, как «Рома», «Тоттенхэм», «Ренн» и «Фейеноорд». Выход в группу Лиги конференций обеспечит алматинцам призовые от УЕФА в размере почти трех миллионов евро, плюс за каждую победу в основной стадии турнира «Кайрату» полагается еще 500 тысяч евро.

Лига конференций также может стать отличным опытом для большого количества молодых казахстанских игроков (в том числе кандидатов в национальную сборную) «Кайрата». Квалификация в групповой этап ЛК максимально заполнит осенний график игр, ведь, помимо этого турнира, алматинцы продолжат борьбу в чемпионате и Кубке Казахстана, а сборники сыграют в матчах отбора на ЧМ-2022. Это будет непростой, но вполне нормальный график, если учитывать, что большинство европейских клубов привыкли играть два матча в неделю.