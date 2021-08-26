«Шериф» — первый клуб из Молдавии, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов

В первой встрече, которая состоялась 17 августа на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия), «Шериф» одержал разгромную победу со счётом 3:0. Голы в составе молдавской команды забили греческий полузащитник Димитрис Коловос и нападающий Адама Траоре, оформивший в той встрече дубль.