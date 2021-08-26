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00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шериф» — первый клуб из Молдавии, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 загребское «Динамо» принимало «Шериф». Игра, прошедшая на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия), завершилась вничью со счётом 0:0.

Шериф
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Источник: Официальная страница ФК "Шериф" в ВК

В первой встрече, которая состоялась 17 августа на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия), «Шериф» одержал разгромную победу со счётом 3:0. Голы в составе молдавской команды забили греческий полузащитник Димитрис Коловос и нападающий Адама Траоре, оформивший в той встрече дубль.

В результате «Шериф» стал первым клубом из Молдавии, который вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 26 августа, в Стамбуле (Турция).

Динамо З
0:0
Первый тайм: 0:0
Шериф
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