«Шериф» — первый клуб из Молдавии, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов
В ответном матче раунда
Шериф
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В ответном матче раунда
В первой встрече, которая состоялась 17 августа на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия), «Шериф» одержал разгромную победу со счётом 3:0. Голы в составе молдавской команды забили греческий полузащитник Димитрис Коловос и нападающий Адама Траоре, оформивший в той встрече дубль.
В результате «Шериф» стал первым клубом из Молдавии, который вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 26 августа, в Стамбуле (Турция).