Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
После выхода «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов Австрия поднялась на девятую позицию, Россия опустилась на десятую строчку.
После выхода «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов Австрия поднялась на девятую позицию, Россия опустилась на десятую строчку.
ТАСС, 26 августа. Австрийский «Зальцбург» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, что позволило Австрии обойти Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Австрия переместилась на девятую позицию, Россия — на десятую.
В среду «Зальцбург» на выезде обыграл датский «Брондбю» со счетом 2:1 в ответном матче раунда
Австрия набрала 31,050 балла. У России сумма коэффициентов не изменилась — 30,682. В четверг Австрия может увеличить отрыв от России, так как в Лиге конференций австрийские «Штурм», «Рапид» и ЛАСК проведут ответные матчи раунда
Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 1,500) и 2022/23.
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка.
За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.