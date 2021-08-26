Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 26 августа. Австрийский «Зальцбург» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, что позволило Австрии обойти Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Австрия переместилась на девятую позицию, Россия — на десятую.

В среду «Зальцбург» на выезде обыграл датский «Брондбю» со счетом 2:1 в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира. В первой встрече австрийский клуб победил со счетом 2:1.

Австрия набрала 31,050 балла. У России сумма коэффициентов не изменилась — 30,682. В четверг Австрия может увеличить отрыв от России, так как в Лиге конференций австрийские «Штурм», «Рапид» и ЛАСК проведут ответные матчи раунда плей-офф против словенской «Муры», украинской «Зари» и шотландского «Сент-Джонстона» соответственно.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент — 1,500) и 2022/23.

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Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка.