«Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
В ответном матче
В ответном матче
Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) и завершилась со счётом 2:2. По сумме двух встреч в групповой этап турнира вышла украинская команда.
Нападающий «Монако» Виссам
На 39-й минуте Виссам
Полузащитник «Шахтёра» Марлос отыграл один мяч. На 74-й минуте Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот хладнокровным ударом поразил ближний нижний угол ворот.
Ранее дубль оформил форвард «Монако» Виссам
Первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).