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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» сыграл вничью с «Монако».

Шахтер Д
МонакоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) и завершилась со счётом 2:2. По сумме двух встреч в групповой этап турнира вышла украинская команда.

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер открыл счёт. На 18-й минуте Кевин Фолланд ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот — Андрей Пятов отразил мяч. Отскок получился в центр штрафной, который подкараулил набежавший Бен-Йеддер, добивший мяч в сетку ворот.

На 39-й минуте Виссам Бен-Йеддер забил второй гол гостей. Каю Энрике от левого края штрафной в касание сделал роскошный прострел на дальнюю штангу, откуда Бен-Йеддер не промахнулся, переправив мяч в сетку ворот.

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Полузащитник «Шахтёра» Марлос отыграл один мяч. На 74-й минуте Патрик покатил мяч в штрафную, далее нашёл Марлоса, а тот хладнокровным ударом поразил ближний нижний угол ворот.

Ранее дубль оформил форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер. Игра перетекла в дополнительное время, где донецкая команда сравняла счёт. На 114-й минуте после удара Михаила Мудрика мяч рикошетом от защитника монегасков залетел в ворота. Автогол записали на Рубена Агилара.

Первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).

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