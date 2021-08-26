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01:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» попал во вторую корзину жеребьевки группового этапа ЛЕ, «Спартак» — в третью

Стало известно, в какие корзины попали «Локомотив» и «Спартак» при жеребьевке группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.

Спартак
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Источник: AP 2021

«Локомотив», имеющий рейтинг в 31 балл, попал во вторую корзину. «Спартак», чей рейтинг составляет 18,5 баллов, оказался в третьей корзине благодаря проходу в групповой этап Лиги чемпионов клубов «Ред Булл Зальцбург» и «Янг Бойз», имеющих высокий рейтинг.

В первую корзину попали «Лион», «Наполи», леверкузенский «Байер», «Лацио», загребское «Динамо», а также клуб, проигравший в противостоянии отбора Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако». Окончательный состав корзин Лиги Европы определится после завершения квалификации турнира.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится 27 августа.

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