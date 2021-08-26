Стали известны все возможные соперники «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов

Его жеребьевка состоится в Стамбуле в четверг, 26 августа, в 19.00 по московскому времени.

32 участника группового турнира Лиги чемпионов будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. При жеребьевке все команды распределены по четырем корзинам. Согласно регламенту, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также чемпионы шести первых стран в таблице коэффициентов УЕФА. Далее команды по корзинам распределяются согласно клубному рейтингу УЕФА.

Корзина 1

«Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Корзина 2

«Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия).

Корзина 3

«Порту» (Португалия), «Аякс» (Голландия), «Шахтер» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия).

Корзина 4

«Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).