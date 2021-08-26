Стали известны все возможные соперники «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов
Определились все 32 клуба, которые примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов.
Определились все 32 клуба, которые примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов.
Его жеребьевка состоится в Стамбуле в четверг, 26 августа, в 19.00 по московскому времени.
32 участника группового турнира Лиги чемпионов будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. При жеребьевке все команды распределены по четырем корзинам. Согласно регламенту, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также чемпионы шести первых стран в таблице коэффициентов УЕФА. Далее команды по корзинам распределяются согласно клубному рейтингу УЕФА.
«Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).
«Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия).
«Порту» (Португалия), «Аякс» (Голландия), «Шахтер» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия).
«Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).
Согласно правилам жеребьевки, клубы, представляющие одну страну, не могут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА продолжает разводить команды из России и Украины — они тоже не могут встретиться друг с другом.