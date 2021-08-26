Игрок сборной России неудачно съездил на Украину. Головина не будет в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет в этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов. Его «Монако» уступил в раунде плей-офф «Шахтёру». После домашнего поражения со счётом 0:1 монегаски сыграли на выезде вничью — 2:2.

Головин вышел в стартовом составе «Монако». По его роли на поле всё было как обычно: при обороне — закрывать левый фланг, в атаке — смещаться в полуфланг или в центр, оставляя бровку Кайо Энрике. Схема команды Нико Ковача соответственно менялась с 4−4−2 на условные 3−5−2.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» с первых минут включил мощный высокий прессинг. В движении и атлетизме монегаски заметно превосходили «горняков», которые с невероятным трудом выходили из обороны. Гости просто подавили хозяев. Кажется, даже в противостоянии тренеров: Ковач агрессивно, но в рамках дозволенного вёл себя на бровке, постоянно кричал своим, как действовать в том или ином эпизоде. По лицу Роберто Де Дзерби нельзя было сказать, что он столь же уверен в своей команде.

Серия опасных атак «Монако» завершилась логично — голом на 18-й минуте. Всё началось с того, что Бенуа Бадьяшиль выцарапал мяч в единоборстве после аута «Шахтёра», а потом Кевин Фолланд ворвался в штрафную Андрея Пятова и пробил по воротам. Виссам Бен-Йеддер снова показал своё мастерство бомбардира, придя в нужную точку на добивание.

Головин нередко встречался с мячом. С его участием «Монако» создал несколько моментов. Прежде всего, опасны были стандарты в исполнении Александра. Так, уже на 4-й минуте россиян под свист украинских болельщиков подал угловой, который едва не закончился голом Бадьяшиля. Незадолго до перерыва тот же Бадьяшиль попал в штангу, когда Головин сделал идеальный навес со штрафного. Имел шанс забить и сам экс-армеец, но, придя в штрафную на подачу, плохо пробил головой из выгодной позиции: мяч ударился о землю и прилетел в руки Пятову.

После первого тайма «Монако» выигрывал по ударам — 13:2 (в створ — 4:0). Солидный перевес подарил монегаскам второй гол на 39-й минуте. Предголевый пас отдал… голкипер Александр Нюбель. После длинной передачи от немца Энрике прострелил вдоль ворот, а Николай Матвиенко просто упустил Бен-Йеддера. Игрок сборной Украины безобразно сыграл в этом эпизоде.

В начале второго тайма Головин тоже находился в центре внимания: сам для себя зарабатывал штрафные. Первый — по центру, примерно в 22 метрах от ворот. Достаточно перспективная позиция для гола, однако мяч после удара Александра пролетел выше ворот. После этого россиянин получил по ногам на бровке и посадил на карточку Тете, за счёт индивидуальных действий которого у «Шахтёра» была хоть какая-то контригра до перерыва. Головин навесил — Желсон Мартинш пробил с подбора. Если бы мяч не заблокировали защитники, возможно, «Монако» забил бы и третий.

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии Все участники Лиги чемпионов

«Шахтёр» уже больше контролировал мяч на чужой половине поля, раскрывался и рисковал. У ворот Нюбеля наконец-то появилось напряжение, тем не менее монегаски контратаковали опаснее. Бен-Йеддер вполне мог оформить хет-трик, но «Шахтёру» везло. На 72-й минуте Головин ворвался в штрафную хозяев, ушёл от Майкона и упал после контакта с Витау. Судья посчитал, что Александр нырнул. Показал россияну «горчичник» — трибуны встретили решение англичанина Энтони Тейлора бурными аплодисментами. Пожалуй, арбитр был прав.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Вскоре после этого Головин покинул поле. Однако перед его заменой «Шахтёр» забил спасительный гол, который имел бы меньшую ценность, если бы сохранялось правило выездного гола. Здорово сыграл Алан Патрик: сначала принял мяч между линиями, создав путаницу в обороне монегасков, а затем выдал голевую передачу на свежего Марлоса.

Это был матч уровня группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды заслуживали места в основном турнире, но чувствовалось, что класс «Монако» всё же выше. Во втором тайме гости тоже нанесли больше ударов — 10:5 (в створ — 3:1). В концовке два сумасшедших момента упустил Фолланд: сейв Андрея Пятова — красота дня в ЛЧ. Благодаря 37-летнему голкиперу футбольный вечер затянулся ещё на полчаса.

Даже в дополнительное время монегаски, насколько хватало сил, пытались прессинговать. Возможно, останься на поле Головин с Бен-Йеддером монегаски лучше распорядились бы своими моментами. Без лидеров атаки «Монако» не забил, а закончилось всё совсем неожиданно — курьёзным автоголом Рубена Агилара. Его спровоцировал рывок в штрафную молодого Михаила Мудрика. Казалось, 20-летний хавбек, выйдя на замену, не попал в игру, передерживал мяч и терял позицию в обороне, но один эпизод превратил дебютанта Лиги чемпионов в героя вечера для Украины.