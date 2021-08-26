«Шахтер» и «Шериф» ворвались в ЛЧ. Вторая корзина выглядит мощнее первой, «Зенит» — в третьей

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

Топ-матчи Лиги чемпионов все ближе. Завершилась квалификация — последними на борт группового этапа залетели «Шахтер», «Ред Булл» и сенсационный триумфатор отбора «Шериф».

Молдавский клуб прошел 4 раунда квалификации и стал первым представителем страны в группе ЛЧ — по пути команда выбила албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», «Црвену Звезду» и загребское «Динамо».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Шахтер» в ответном матче горел «Монако» 0:2, но затем украинская команда забила и перевела игру в овертайм (в первом матче горняки победили 1:0), где сравняла с помощью автогола. 2:2 — и «Шахтер» вышел в групповой этап, присоединившись к киевскому «Динамо».

Полный список участников ЛЧ-2021/22 выглядит так:

Участники Лиги чемпионов Страна Клубы Англия Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси Испания Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал Италия Интер, Милан, Аталанта, Ювентус Германия Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург Франция Лилль, ПСЖ Португалия Спортинг, Порту, Бенфика Нидерланды Аякс Бельгия Брюгге Россия Зенит Украина Динамо Киев, Шахтер Турция Бешикташ Швейцария Янг Бойз Швеция Мальме Австрия РБ Зальцбург Молдова Шериф

• Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле в 19:00 по мск. Для жеребьевки клубы разделены на 4 корзины. В первой — действующие победители ЛЧ и ЛЕ, а также чемпионы топ-6 ассоциаций (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии). Во 2-ю, 3-ю и 4-ю корзину попали остальные команды, согласно клубным коэффициентам. «Зенит» оказался в третьей.

В этом сезоне очень мощная вторая корзина: «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «МЮ», «Ливерпуль», «Ювентус», «Боруссия», «Севилья». Это связано с тем, что в топ-5 лигах случилось несколько неожиданных чемпионств («Атлетико», «Интер», «Лилль»), а победитель ЛЕ «Вильярреал» попал в первую корзину аж с седьмого места в Ла Лиге. Так что групп смерти не избежать.

Корзины при жеребьевке группового этапа ЛЧ Номер корзины Клубы 1 Челси, Вильярреал, Атлетико, Ман Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг 2 Реал, Барселона, Ювентус, Ман Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д 3 Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит 4 Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф

• В формате без изменений: 32 клуба (26 обладателей прямых путевок и 6 победителей квалификации), разделенные на восемь групп по четыре команды. Больше всего представителей у Испании (5) за счет все того же «Вильярреала».

В одну группу традиционно не смогут попасть команды из одной страны, УЕФА также разведет клубы России и Украины.

• 1-й тур сыграют 14/15 сентября. Дальше расписание такое: тур 2 (28/29 сентября), тур 3 (19/20 октября), тур 4 (2/3 ноября), тур 5 (23/24 ноября), тур 6 (7/8 декабря).

В плей-офф больше не будет использоваться правило выездного гола, которое УЕФА отменила. Правило уже не использовалось в квалификации еврокубка.

• Это юбилейный 30-й сезон ЛЧ, с тех пор как турнир переименовали из Кубка европейских чемпионов. Финал пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Именно поэтому одним из ведущих жеребьевки будет посол финала Андрей Аршавин. Вторым ведущим станет Майкл Эссьен. Во время церемонии также объявят обладателей наград УЕФА, в числе которых лучший футболист и тренер сезона.