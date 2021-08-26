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30Ничья «Локо» и «Зенита»
32Все участники Лиги чемпионов
11:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Шахтер» и «Шериф» ворвались в ЛЧ. Вторая корзина выглядит мощнее первой, «Зенит» — в третьей

Аршавин будет вести жеребьевку.

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Топ-матчи Лиги чемпионов все ближе. Завершилась квалификация — последними на борт группового этапа залетели «Шахтер», «Ред Булл» и сенсационный триумфатор отбора «Шериф».

Молдавский клуб прошел 4 раунда квалификации и стал первым представителем страны в группе ЛЧ — по пути команда выбила албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», «Црвену Звезду» и загребское «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шахтер» в ответном матче горел «Монако» 0:2, но затем украинская команда забила и перевела игру в овертайм (в первом матче горняки победили 1:0), где сравняла с помощью автогола. 2:2 — и «Шахтер» вышел в групповой этап, присоединившись к киевскому «Динамо».

Полный список участников ЛЧ-2021/22 выглядит так:

Участники Лиги чемпионов

СтранаКлубы
АнглияМан Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
ИспанияАтлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал
ИталияИнтер, Милан, Аталанта, Ювентус
ГерманияБавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург
ФранцияЛилль, ПСЖ
ПортугалияСпортинг, Порту, Бенфика
НидерландыАякс
БельгияБрюгге
РоссияЗенит
УкраинаДинамо Киев, Шахтер
ТурцияБешикташ
ШвейцарияЯнг Бойз
ШвецияМальме
АвстрияРБ Зальцбург
МолдоваШериф

• Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле в 19:00 по мск. Для жеребьевки клубы разделены на 4 корзины. В первой — действующие победители ЛЧ и ЛЕ, а также чемпионы топ-6 ассоциаций (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии). Во 2-ю, 3-ю и 4-ю корзину попали остальные команды, согласно клубным коэффициентам. «Зенит» оказался в третьей.

В этом сезоне очень мощная вторая корзина: «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «МЮ», «Ливерпуль», «Ювентус», «Боруссия», «Севилья». Это связано с тем, что в топ-5 лигах случилось несколько неожиданных чемпионств («Атлетико», «Интер», «Лилль»), а победитель ЛЕ «Вильярреал» попал в первую корзину аж с седьмого места в Ла Лиге. Так что групп смерти не избежать.

Корзины при жеребьевке группового этапа ЛЧ

Номер корзиныКлубы
1Челси, Вильярреал, Атлетико, Ман Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг
2Реал, Барселона, Ювентус, Ман Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д
3Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит
4Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф

• В формате без изменений: 32 клуба (26 обладателей прямых путевок и 6 победителей квалификации), разделенные на восемь групп по четыре команды. Больше всего представителей у Испании (5) за счет все того же «Вильярреала».

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В одну группу традиционно не смогут попасть команды из одной страны, УЕФА также разведет клубы России и Украины.

• 1-й тур сыграют 14/15 сентября. Дальше расписание такое: тур 2 (28/29 сентября), тур 3 (19/20 октября), тур 4 (2/3 ноября), тур 5 (23/24 ноября), тур 6 (7/8 декабря).

В плей-офф больше не будет использоваться правило выездного гола, которое УЕФА отменила. Правило уже не использовалось в квалификации еврокубка.

• Это юбилейный 30-й сезон ЛЧ, с тех пор как турнир переименовали из Кубка европейских чемпионов. Финал пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Именно поэтому одним из ведущих жеребьевки будет посол финала Андрей Аршавин. Вторым ведущим станет Майкл Эссьен. Во время церемонии также объявят обладателей наград УЕФА, в числе которых лучший футболист и тренер сезона.

Азатхан Чекабаев

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