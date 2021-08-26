«Шахтер» и «Шериф» ворвались в ЛЧ. Вторая корзина выглядит мощнее первой, «Зенит» — в третьей
Аршавин будет вести жеребьевку.
Зенит
Шериф
Динамо К
Шахтер ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Аршавин будет вести жеребьевку.
Молдавский клуб прошел 4 раунда квалификации и стал первым представителем страны в группе ЛЧ — по пути команда выбила албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», «Црвену Звезду» и загребское «Динамо».
«Шахтер» в ответном матче горел «Монако» 0:2, но затем украинская команда забила и перевела игру в овертайм (в первом матче горняки победили 1:0), где сравняла с помощью автогола. 2:2 — и «Шахтер» вышел в групповой этап, присоединившись к киевскому «Динамо».
Полный список участников ЛЧ-2021/22 выглядит так:
|Страна
|Клубы
|Англия
|Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
|Испания
|Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильярреал
|Италия
|Интер, Милан, Аталанта, Ювентус
|Германия
|Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия Д, Вольфсбург
|Франция
|Лилль, ПСЖ
|Португалия
|Спортинг, Порту, Бенфика
|Нидерланды
|Аякс
|Бельгия
|Брюгге
|Россия
|Зенит
|Украина
|Динамо Киев, Шахтер
|Турция
|Бешикташ
|Швейцария
|Янг Бойз
|Швеция
|Мальме
|Австрия
|РБ Зальцбург
|Молдова
|Шериф
• Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа в Стамбуле в 19:00 по мск. Для жеребьевки клубы разделены на 4 корзины. В первой — действующие победители ЛЧ и ЛЕ, а также чемпионы топ-6 ассоциаций (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии). Во 2-ю, 3-ю и 4-ю корзину попали остальные команды, согласно клубным коэффициентам. «Зенит» оказался в третьей.
В этом сезоне очень мощная вторая корзина: «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «МЮ», «Ливерпуль», «Ювентус», «Боруссия», «Севилья». Это связано с тем, что в топ-5 лигах случилось несколько неожиданных чемпионств («Атлетико», «Интер», «Лилль»), а победитель ЛЕ «Вильярреал» попал в первую корзину аж с седьмого места в Ла Лиге. Так что групп смерти не избежать.
|Номер корзины
|Клубы
|1
|Челси, Вильярреал, Атлетико, Ман Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг
|2
|Реал, Барселона, Ювентус, Ман Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д
|3
|Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит
|4
|Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф
• В формате без изменений: 32 клуба (26 обладателей прямых путевок и 6 победителей квалификации), разделенные на восемь групп по четыре команды. Больше всего представителей у Испании (5) за счет все того же «Вильярреала».
В одну группу традиционно не смогут попасть команды из одной страны, УЕФА также разведет клубы России и Украины.
• 1-й тур сыграют 14/15 сентября. Дальше расписание такое: тур 2 (28/29 сентября), тур 3 (19/20 октября), тур 4 (2/3 ноября), тур 5 (23/24 ноября), тур 6 (7/8 декабря).
В
• Это юбилейный 30-й сезон ЛЧ, с тех пор как турнир переименовали из Кубка европейских чемпионов. Финал пройдет в
Именно поэтому одним из ведущих жеребьевки будет посол финала Андрей Аршавин. Вторым ведущим станет Майкл Эссьен. Во время церемонии также объявят обладателей наград УЕФА, в числе которых лучший футболист и тренер сезона.
Азатхан Чекабаев