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30Ничья «Локо» и «Зенита»
32Все участники Лиги чемпионов
11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шериф» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов. У клуба президент-олигарх, состав из легионеров и тренер из «Зенита»

Приднестровье ждет большой футбол.

ШерифЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Шериф» из Тирасполя, чемпион самой бедной страны в Европе — Молдавии, вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Обыграв по сумме двух матчей загребское «Динамо» — 3:0 дома и 0:0 в Хорватии, команда с составом стоимостью около 12 миллионов евро (по данным Transfermarkt) сотворила историю на наших глазах.

«Шериф» — монополист

Приднестровье — самопровозглашенная республика между Украиной и Молдавией, которая существует уже 30 лет со своей валютой, флагом, гербом и гимном. А «Шериф» — приднестровская команда, которая играет в молдавском чемпионате и является его чемпионом на протяжении последних шести лет.

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Компания «Шериф», в которую входит одноименный клуб, является полным монополистом в Приднестровье. Она была основана Виктором Гушаном и Ильей Казмалы — до этого они вместе работали в уголовном розыске милиции — еще в 1993 году, не намного позже образования самой республики.

Холдинг контролирует большинство производственных предприятий в регионе: к примеру, ликеро-водочный завод KVINT, текстильную компанию TIROTEX и Тираспольский хлебозавод. Ему также принадлежат почти все крупные предприятия бытового обслуживания, включая супермаркеты, ключевого телефонного оператора, автозаправочные станции и автосалоны.

Если вы вдруг соберетесь поехать в Приднестровье на лигочемпионские матчи «Шерифа», то знайте: выйдя на улицы Тирасполя, вы частенько будете видеть логотип молдавского клуба вовсе не потому, что это футбольная страна.

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Состав из легионеров и тренер — экс-капитан «Зенита»

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В конце 2019 года в чемпионате Молдавии провели судьбоносные реформы — отменили лимит на легионеров. Именно по этой причине в стартовом составе «Шерифа» в Загребе был всего один молдаванин, Луваннор Энрике, да и тот натурализованный. Он наполовину бразилец. Налицо результаты реформ, о которых так много сейчас говорят в российском футболе. Довольно богатый тираспольский клуб, ранее ни разу не доходивший до группового этапа Лиги чемпионов, сделал то, о чем еще совсем недавно мечтали фанаты ЦСКА и «Краснодара», — обыграл хорватское «Динамо».

Меньше чем за год главный тренер Юрий Вернидуб — кстати, бывший капитан «Зенита» — сделал команду, которая будет играть с «Манчестер Сити», «Баварией» или «Челси». Кстати, именно с Вернидубом в составе петербургская команда завоевала свой первый трофей в новейшей истории — Кубок России в 1999 году. Он отказывается тренировать в России по политическим причинам и даже не приезжал на 20-летний юбилей того кубкового финала.

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Все участники Лиги чемпионов

Ждем топовые европейские клубы в приднестровской столице

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Учитывая то, что мы видели в матчах с «Црвеной Звездой» и загребским «Динамо», от «Шерифа» можно ожидать быстрого контратакующего футбола независимо от того, кем станет его противник.

Президент ПМР (Приднестровской Молдавской Республики. — Прим. «СЭ») Вадим Красносельский сразу после окончания матча в Загребе написал в своем Telegram-канале:

— Можно выдохнуть… Тираспольская команда «Шериф» достойнейшим образом, без единого поражения, дважды сыграв вничью и одержав шесть заслуженных побед, прошла отборочный турнир и впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов… Ждем топовые европейские клубы в приднестровской столице. Рассчитываем на яркую футбольную осень.

Екатерина Звенигородская

Динамо З
0:0
Первый тайм: 0:0
Шериф
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