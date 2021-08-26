Мостовой: «Шахтёр» вышел благодаря чиновникам УЕФА, «Монако» переиграл их
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выходе донецкого «Шахтёра» в групповой этап Лиги чемпионов.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выходе донецкого «Шахтёра» в групповой этап Лиги чемпионов.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выходе донецкого «Шахтёра» в групповой этап Лиги чемпионов. Украинский клуб в ответном матче
«Выход в следующую стадию у «Шахтёра» случился благодаря тому, что чиновники УЕФА отменили правило выездного гола. «Монако» просто переиграл этот «Шахтёр», они сейчас кусают локти
Пример: есть бедная команда, которая попадает на