Алматы увидит групповой этап еврокубка: «Кайрат» добился своего!
Шли к этому 19 лет.
Шли к этому 19 лет.
«Кайрат» впервые вышел в групповой этап еврокубка: несмотря на то, что пробиться в ЛЧ и ЛЕ не удалось, осень в Лиге конференций — завидный для многих клубов Старого Света утешительный приз.
Последним препятствием на пути к алматинской мечте была люксембургская «Фола».
Так и вышло: счет уже на 12-й минуте открыл Артур Шушеначев.
Вскоре 37-летний Вагнер Лав увеличил отрыв. Легенда сыграет в групповом этапе еврокубка впервые за 3 года.
На 36-й Шушеначев отметился дублем! Они с Вагнером забили по три гола в этом двухматчевом противостоянии.
Один мяч люксембуржцы
Вот и все! 3:1! «Кайрат» стал первым в мире клубом, вышедшим в группу Лиги конференций (спасибо часовым поясам!).
Жеребьевка состоится завтра в 18:30 по времени Алматы. Удачи команде Курбана Бердыева! Алға, «Кайрат»! И конечно, ждем того же от карагандинского «Шахтера», чей матч начнется уже через полтора часа.