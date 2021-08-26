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19:10 (мск), источник: Sports.Ru

Алматы увидит групповой этап еврокубка: «Кайрат» добился своего!

Шли к этому 19 лет.

Кайрат
ФолаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

«Кайрат» впервые вышел в групповой этап еврокубка: несмотря на то, что пробиться в ЛЧ и ЛЕ не удалось, осень в Лиге конференций — завидный для многих клубов Старого Света утешительный приз.

Последним препятствием на пути к алматинской мечте была люксембургская «Фола».

Желто-черные придушили интригу досрочно, сделав в гостях 4:1. При таких раскладах ответный матч на Центральном изначально казался красивой триумфальной церемонией с приглашением на нее заведомо проигравших — жаль лишь, что без верных болельщиков, некоторые из которых ждали этого момента почти двадцать лет.

Так и вышло: счет уже на 12-й минуте открыл Артур Шушеначев.

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Вскоре 37-летний Вагнер Лав увеличил отрыв. Легенда сыграет в групповом этапе еврокубка впервые за 3 года.

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На 36-й Шушеначев отметился дублем! Они с Вагнером забили по три гола в этом двухматчевом противостоянии.

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Один мяч люксембуржцы все-таки отыграли: под занавес первого тайма отличился Мустафич.

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Вот и все! 3:1! «Кайрат» стал первым в мире клубом, вышедшим в группу Лиги конференций (спасибо часовым поясам!).

Жеребьевка состоится завтра в 18:30 по времени Алматы. Удачи команде Курбана Бердыева! Алға, «Кайрат»! И конечно, ждем того же от карагандинского «Шахтера», чей матч начнется уже через полтора часа.

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Кайрат
3:1
Первый тайм: 0:0
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