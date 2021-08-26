Радченко: успех для «Зенита» в ЛЧ — выход из группы. «Мальмё» должны обыгрывать

«Зениту» попалась приличная группа. Наконец-то мы увидим грандов мирового футбола в Санкт-Петербурге. Будет очень интересно посмотреть на то, как мы будем выглядеть на этом уровне. Группа хорошая.



Успехом для «Зенита», конечно, будет выход из группы. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. В последние годы специалисты и болельщики рассуждали о том, что «Зениту» достаются проходимые соперники. Как показывает практика — ничего подобного. Даже «Лейпциг» и «Аякс» проходили далеко.



Здесь всё непредсказуемо. Очевидно, что и «Челси», и «Ювентус» превосходят «Зенит» по составу. Но «Мальмё», конечно, должны обыгрывать", — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.