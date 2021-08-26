Полузащитник «Челси» Жоржиньо признан УЕФА лучшим игроком сезона
УЕФА назвал лучшего футболиста сезона 2020/21. Им стал полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.
УЕФА назвал лучшего футболиста сезона 2020/21. Им стал полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.
УЕФА назвал имена лауреатов прошлого сезона. На главную награду претендовали полузащитник «Челси» Жоржиньо, его одноклубник и коллега по амплуа Нголо Канте, а также игрок средней линии «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Победа досталась 29-летнему Жорже Луише Фреппо Фильо или как его принято называть Жоржиньо. В текущем сезоне натурализованный бразилец победил в Лиге чемпионов, а затем в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.
Лучшим вратарем признан Эдуар Менди («Челси»), Рубен Диаш из «Манчестер Сити» получил приз «Лучшему защитнику». Лучшим полузащитником стал Нголо Канте («Челси»), а лучшим нападающий Эрлинг Холанд («Боруссиия» Дортмунд). Тренером года стал Томас Тухель, начавший сезон в «Пари Сен-Жермен» и приведший «Челси» к победе в иге чемпионов.