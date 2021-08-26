Полузащитник «Челси» Жоржиньо признан УЕФА лучшим игроком сезона

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УЕФА назвал имена лауреатов прошлого сезона. На главную награду претендовали полузащитник «Челси» Жоржиньо, его одноклубник и коллега по амплуа Нголо Канте, а также игрок средней линии «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Победа досталась 29-летнему Жорже Луише Фреппо Фильо или как его принято называть Жоржиньо. В текущем сезоне натурализованный бразилец победил в Лиге чемпионов, а затем в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы.