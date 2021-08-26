Что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов. Доедет ли до Санкт-Петербурга Криштиану Роналду?
И что надо знать о «Мальме».
И что надо знать о «Мальме».
26 августа «Зенит» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. В группе H
Звезда
Томас Тухель рулит «Челси» всего полгода, но за это время успел сделать вполне авторский проект. У команды есть узнаваемая структура, интересные тактические ходы и очень глубокая скамейка. Если все же выбирать, то самой заметной будет фигура Ромелу Лукаку. В прошлом сезоне «Челси» испытывал серьезные проблемы с реализацией, по этому показателю в АПЛ хуже были только аутсайдеры «Брайтон», «Фулхэм» и «Шеффилд». Много критики выслушал Тимо Вернер, которого Лукаку уже успел усадить на скамейку. С приходом бельгийца «Челси» получил возможность играть более быстро и вертикально. Ромелу — Дзюба на максималках, так что будет интересно посмотреть за их противостоянием.
Трансферы и последние новости
Помимо Лукаку «Челси» пока не подписывал статусных футболистов. Ходят слухи еще о двух потенциальных новичках. Первый — центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде. Испанцы требуют большие деньги, так что «Челси» сможет подписать француза только после того, как продаст в «Вест Хэм» Курта Зума. Второй — полузащитник «Атлетико» Сауль, его «Челси» хочет арендовать на сезон с последующим правом выкупа.
За кем следить
В составе победителей Лиги чемпионов каждый игрок — огромный мастер. «Зениту» предстоит столкнуться с пробивной мощью Лукаку, с разрезающими передачами Маунта и пониманием игры Жоржиньо.
В новом сезоне будет интересно понаблюдать за прогрессом центрального защитника Трево Чалоба. Тухель подтянул его в первую команду в межсезонье и поставил в основу на Суперкубок УЕФА и матч первого тура АПЛ. Чалоба — длинноногий быстрый деф, который может закрыть обширной пространство и подключиться к атаке.
Звезда
Пока что — Криштиану Роналду, но в последние двое суток появляется все больше слухов о том, что скоро португалец присоединится к «Манчестер Сити». Так что до
Трансферы и последние новости
Сейчас вся Италия обсуждает, останется ли Роналду в Турине. По последним данным, Криштиану уже успел пообщаться с Гвардиолой и навел справки у соотечественников из «Сити» Силвы, Диаша и Канселу. Его агент Жорже Мендеш тем временем делает все, чтобы устроить трансфер в Манчестер. По информации СМИ, Роналду ради «Сити» готов пойти на сокращение зарплаты до 15 млн евро за сезон. Пока же все упирается в запросы «Ювентуса», который хочет получить за Криштиану 25 млн евро, «Ман Сити» же готов подписать Роналду только бесплатно. Хотя, скорее всего, это просто блеф.
За кем следить
На Евро-2020 ярко зажглась звезда Федерико Кьезы. Моторный техничный вингер покорил многих болельщиков своей наглостью и напором. Аллегри выделял талант Кьезы еще несколько лет назад, когда тот только начинал играть в «Фиорентине». После ухода Роналду Феде имеет шансы получить больше тактической свободы и зажечь в Лиге чемпионов. В случае отъезда Криштиану по тем же причинам выиграет и Пауло Дибала, который, скорее всего, станет центральной фигурой в проекте Аллегри. Но, определенно, сейчас этот «Ювентус» не так силен, как еще два года назад — сказалась чехарда с тренерами. Посмотрим, сколько времени понадобится Аллегри, чтобы выправить ситуацию.
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Самое громкое имя в нынешнем «Мальме» — его главный тренер
Трансферы и последние новости
В Швеции смещенное трансферное окно, потому под ЛЧ «Мальме» укрепился еще в марте. Тогда клуб пополнили два ярких футболиста. У сербского клуба «Чукарички» за 1 млн евро был приобретен 23-летний атакующий полузащитник Велько Бирманчевич, техничный и напористый футболист, стремящийся зарекомендовать себе в Европе. Бирманчевич в квалификационном раунде забил 4 гола и сделал 2 ассиста, внеся огромный вклад в проход клуба в групповой этап. Вместе с ним у «Панатинаикоса» был арендован 27-летний форвард Антонио Чолак. Хорват на стадии квалификации забил 5 мячей и отдал 1 ассист. В 3−5−2 «Мальме» эта парочка выступает на острие, постоянно перемещается и путает соперника. Ракицкому и Ловрену нельзя расслабляться.
За кем следить
Собственно, в первую очередь за Бирманчевичем и Чолаком. Также стоит обратить внимание на креативного хавбека Андерса Кристиансена и молодого перспективного центрального защитника Анеля Ахмедходжича. Вообще «Мальме» — современная динамичная команда, любящая наказывать соперника в контратаках и мощно играющая в родных стенах — победы во всех трех домашних матчах квалификации.