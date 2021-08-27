Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.08
Партизан
Санта-Клара
20
Футбол. Еврокубки
26.08
Гент
Ракув
30
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ахмат
Арсенал Т
21
Футбол. Еврокубки
26.08
Эльфсборг
Фейеноорд
31
Футбол. Еврокубки
26.08
Русенборг
Ренн
13
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Сочи
12
Футбол. Премьер-лига
26.08
Уфа
Крылья Советов
12
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
01:01 (мск), источник: Sports.Ru

Клуб из Гибралтара впервые вышел в групповой этап еврокубка. Он сыграет в Лиге конференций

Клуб из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка.

ЛинколнЛига конференций: таблица и календарь
Наверх

Случилось это после того, как «Линкольн» победил «Ригу» (3:1 после овертайма, 1:1 — первая игра) в ответном матче квалификации Лиги конференций.

«Линкольн», таким образом, стал первым клубом из Гибралтара, который достиг группового этапа еврокубка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Линколн
3:1ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Рига
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона
Дзюба одним пасом похоронил ЦСКА и вывел «Зенит» на первое место
Самый некрасивый гол сезона: «Ахмат» забил, позабыв о фэйр-плей
Все, что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов
Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ» перед переходом в «Реал»
Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь