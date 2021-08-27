Клуб из Гибралтара впервые вышел в групповой этап еврокубка. Он сыграет в Лиге конференций
Клуб из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка.
ЛинколнЛига конференций: таблица и календарь
Клуб из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка.
Случилось это после того, как «Линкольн» победил «Ригу» (3:1 после овертайма, 1:1 — первая игра) в ответном матче квалификации Лиги конференций.
«Линкольн», таким образом, стал первым клубом из Гибралтара, который достиг группового этапа еврокубка.