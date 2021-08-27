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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определились все участники группового этапа футбольной Лиги Европы сезона-2021/22.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

На групповом этапе сыграют 32 клуба. Последние 10 участников стали известны по итогам ответных матчей раунда плей-офф в четверг: «Рейнджерс», «Селтик» (оба — Шотландия), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба — Турция), «Рапид», «Штурм» (оба — Австрия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Олимпиакос» (Греция), «Легия» (Польша) и «Антверпен» (Бельгия).

Также в групповом раунде Лиги Европы сыграют московские клубы «Локомотив» и «Спартак», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» (оба — Англия), «Реал Сосьедад», «Бетис» (оба — Испания), «Наполи», «Лацио» (оба — Италия), «Айнтрахт», «Байер» (оба — Германия), «Лион», «Олимпик», «Монако» (все — Франция), «Брага» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Генк» (Бельгия), «Мидтъюлланн», «Брондбю» (оба — Дания), «Спарта» (Чехия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лудогорец» (Болгария), «Ференцварош» (Венгия).

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, занявшие в квартетах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

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