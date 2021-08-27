Клопп — о результатах жеребьевки ЛЧ: Я громко рассмеялся

«Если честно, я довольно громко рассмеялся, потому что это, очевидно, сложная группа. Такое происходит в Лиге чемпионов, приходится играть с лучшими командами Европы. И некоторые из них оказались в нашей группе!



“Ливерпуль” по-прежнему полон амбиций и хочет показать, что тяжелая работа, которую мы проделали для выхода в Лигу чемпионов, была не напрасной. С таким настроем мы и будем играть», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.