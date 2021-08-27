Клопп — о результатах жеребьевки ЛЧ: Я громко рассмеялся
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.
ЛиверпульЛига чемпионов: таблица и календарь
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы оказались в одной группе с «Атлетико», «Миланом» и «Порту».
«Если честно, я довольно громко рассмеялся, потому что это, очевидно, сложная группа. Такое происходит в Лиге чемпионов, приходится играть с лучшими командами Европы. И некоторые из них оказались в нашей группе!
“Ливерпуль”