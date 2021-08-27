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10:52 (мск), источник: Sport24

Клопп — о результатах жеребьевки ЛЧ: Я громко рассмеялся

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

ЛиверпульЛига чемпионов: таблица и календарь
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Мерсисайдцы оказались в одной группе с «Атлетико», «Миланом» и «Порту».

«Если честно, я довольно громко рассмеялся, потому что это, очевидно, сложная группа. Такое происходит в Лиге чемпионов, приходится играть с лучшими командами Европы. И некоторые из них оказались в нашей группе!

“Ливерпуль” по-прежнему полон амбиций и хочет показать, что тяжелая работа, которую мы проделали для выхода в Лигу чемпионов, была не напрасной. С таким настроем мы и будем играть», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

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