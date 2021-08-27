С кем «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы. Расклады перед жеребьевкой

Завершился отборочный цикл Лиги Европы, впереди нас ждёт групповой этап. В пятницу, 27 августа, в Стамбуле пройдёт жеребьёвка. Россию в основном турнире представят «Локомотив» и «Спартак». Изначально в Лиге Европе должны были участвовать только железнодорожники, но после вылета красно-белых из Лиги чемпионов российских команд в турнире стало больше. Изучаем список потенциальных соперников «Локомотива» и «Спартака».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--72a93ba212b6cac55f43" data-vnd="72a93ba212b6cac55f43" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=72a93ba212b6cac55f43" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, накануне Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперёд Австрию после попадания «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов. Перед жеребьёвкой Лиги Европы «Локомотив» попал во вторую корзину, а вот «Спартак» оказался в третьей. Вот полный состав корзин.

Первая корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

«Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия). Вторая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

«Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды). Третья корзина: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).

«Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия). Четвёртая корзина: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания).

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Отметим, что «Спартак» и «Локомотив» во время жеребьёвки будут разводить как представителей одной страны, а значит, друг с другом они сыграть на групповом этапе не смогут.

«Локомотив» получит по одному противнику из первой, третьей и четвёртой корзин. Например, железнодорожники могут сыграть с «Монако» Александра Головина или вновь столкнуться с «Байером». К тому же, в группу к команде Марко Николича может попасть «Галатасарай», который «Локомотив» несколько лет назад обыгрывал на групповой стадии Лиги чемпионов.

Что касается «Спартака», то команда Руя Витории получит соперников из первой, второй и четвёртой корзин. Здесь красно-белые могут сыграть с «Брагой», которая в сезоне-2019/2020 выбивала московский клуб из раунда плей-офф Лиги Европы. Ещё «Спартак» имеет шанс встретиться с братской «Црвеной Звездой» или вновь столкнуться с «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

Вот, наверное, лучшая и худшая группы для «Локомотива» и «Спартака».

Лучший вариант для «Локомотива»: «Динамо» Загреб, «Лудогорец», «Штурм».

«Динамо» Загреб, «Лудогорец», «Штурм». Худший вариант для «Локомотива»: «Лацио», «Марсель», «Галатасарай».

«Лацио», «Марсель», «Галатасарай». Лучший вариант для «Спартака»: «Динамо» Загреб, «Генк», «Штурм».

«Динамо» Загреб, «Генк», «Штурм». Худший вариант для «Спартака»: «Лацио», «Лестер», «Галатасарай».