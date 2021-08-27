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09:08 (мск), источник: Чемпионат.com

С кем «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы. Расклады перед жеребьевкой

Определились все участники группового этапа.

Спартак
ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Завершился отборочный цикл Лиги Европы, впереди нас ждёт групповой этап. В пятницу, 27 августа, в Стамбуле пройдёт жеребьёвка. Россию в основном турнире представят «Локомотив» и «Спартак». Изначально в Лиге Европе должны были участвовать только железнодорожники, но после вылета красно-белых из Лиги чемпионов российских команд в турнире стало больше. Изучаем список потенциальных соперников «Локомотива» и «Спартака».

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Напомним, накануне Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперёд Австрию после попадания «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов. Перед жеребьёвкой Лиги Европы «Локомотив» попал во вторую корзину, а вот «Спартак» оказался в третьей. Вот полный состав корзин.

  • Первая корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
  • Вторая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).
  • Третья корзина: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).
  • Четвёртая корзина: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания).
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Отметим, что «Спартак» и «Локомотив» во время жеребьёвки будут разводить как представителей одной страны, а значит, друг с другом они сыграть на групповом этапе не смогут.

«Локомотив» получит по одному противнику из первой, третьей и четвёртой корзин. Например, железнодорожники могут сыграть с «Монако» Александра Головина или вновь столкнуться с «Байером». К тому же, в группу к команде Марко Николича может попасть «Галатасарай», который «Локомотив» несколько лет назад обыгрывал на групповой стадии Лиги чемпионов.

Что касается «Спартака», то команда Руя Витории получит соперников из первой, второй и четвёртой корзин. Здесь красно-белые могут сыграть с «Брагой», которая в сезоне-2019/2020 выбивала московский клуб из раунда плей-офф Лиги Европы. Ещё «Спартак» имеет шанс встретиться с братской «Црвеной Звездой» или вновь столкнуться с «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

Вот, наверное, лучшая и худшая группы для «Локомотива» и «Спартака».

  • Лучший вариант для «Локомотива»: «Динамо» Загреб, «Лудогорец», «Штурм».
  • Худший вариант для «Локомотива»: «Лацио», «Марсель», «Галатасарай».
  • Лучший вариант для «Спартака»: «Динамо» Загреб, «Генк», «Штурм».
  • Худший вариант для «Спартака»: «Лацио», «Лестер», «Галатасарай».

Дмитрий Росип

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