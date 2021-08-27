С кем «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы. Расклады перед жеребьевкой
Определились все участники группового этапа.
Определились все участники группового этапа.
Завершился отборочный цикл Лиги Европы, впереди нас ждёт групповой этап. В пятницу, 27 августа, в Стамбуле пройдёт жеребьёвка. Россию в основном турнире представят «Локомотив» и «Спартак». Изначально в Лиге Европе должны были участвовать только железнодорожники, но после вылета
Напомним, накануне Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперёд Австрию после попадания «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов. Перед жеребьёвкой Лиги Европы «Локомотив» попал во вторую корзину, а вот «Спартак» оказался в третьей. Вот полный состав корзин.
Отметим, что «Спартак» и «Локомотив» во время жеребьёвки будут разводить как представителей одной страны, а значит, друг с другом они сыграть на групповом этапе не смогут.
«Локомотив» получит по одному противнику из первой, третьей и четвёртой корзин. Например, железнодорожники могут сыграть с «Монако» Александра Головина или вновь столкнуться с «Байером». К тому же, в группу к команде Марко Николича может попасть «Галатасарай», который «Локомотив» несколько лет назад обыгрывал на групповой стадии Лиги чемпионов.
Что касается «Спартака», то команда Руя Витории получит соперников из первой, второй и четвёртой корзин. Здесь
Вот, наверное, лучшая и худшая группы для «Локомотива» и «Спартака».
Дмитрий Росип