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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» пошутил про Фалькао. Радамель ответил смайлом

Колумбийский футболист турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Радамель Фалькао в своём «твиттере» отреагировал на шутку пресс-службы «Локомотива».

Локомотив
ГалатасарайЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Российский и турецкий клубы оказались в одной группе Лиги Европы.

«Всё-таки приедет», — написала пресс-служба красно-зелёных в социальной сети. Футболист отреагировал на данное сообщение смайликом с улыбкой.

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Напомним, в 2011 году «Спартак» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы проиграл «Порту» со счётом 5:1. Фалькао в том поединке оформил хет-трик. В ответном матче москвичи потерпели поражение со счётом 2:5. После окончания второго матча главный тренер «Спартака» произнёс запомнившуюся всем фразу: «Фалькао к нам не поедет».

Радамель Фалькао — двукратный победитель Лиги Европы УЕФА, чемпион Франции.

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