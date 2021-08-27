«Локомотив» пошутил про Фалькао. Радамель ответил смайлом

Напомним, в 2011 году «Спартак» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы проиграл «Порту» со счётом 5:1. Фалькао в том поединке оформил хет-трик. В ответном матче москвичи потерпели поражение со счётом 2:5. После окончания второго матча главный тренер «Спартака» произнёс запомнившуюся всем фразу: «Фалькао к нам не поедет».