«Локомотив» пошутил про Фалькао. Радамель ответил смайлом
Колумбийский футболист турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Радамель Фалькао в своём «твиттере» отреагировал на шутку
Колумбийский футболист турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Радамель Фалькао в своём «твиттере» отреагировал на шутку
Российский и турецкий клубы оказались в одной группе Лиги Европы.
«Всё-таки приедет», — написала
Напомним, в 2011 году «Спартак» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы проиграл «Порту» со счётом 5:1. Фалькао в том поединке оформил
Радамель Фалькао — двукратный победитель Лиги Европы УЕФА, чемпион Франции.