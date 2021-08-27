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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шамиль Газизов: «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для «Спартака».

Спартак
Наполи
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Источник: РИА "Новости"

«Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас. Есть ли у “Спартака” шансы? Конечно! Нужно верить в наши команды и болеть за них. Я думаю, “Спартак” выйдет из группы Лиги Европы», — сказал Газизов «СЭ».

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

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