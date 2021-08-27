Шамиль Газизов: «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы

«Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас. Есть ли у “Спартака” шансы? Конечно! Нужно верить в наши команды и болеть за них. Я думаю, “Спартак” выйдет из группы Лиги Европы», — сказал Газизов «СЭ».