Мостовой: «Спартаку» и «Локомотиву» попались сильные соперники в Лиге Европы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» попали в сильные группы в Лиге Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

«Локомотив» сыграет в группе Е с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем». «Спартак» попал в квартет С, где сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». В среду Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Мне кажется, что после того, что у нас происходит на международной арене в последние два года, оценивать шансы не имеет смысла, — сказал Мостовой. — Сначала говорим про определенную группу, но из нее вылетаем со средними или сильными соперниками.



Мне нравится, что и “Спартак”, и “Локомотив” попали в хорошие и сильные группы, у них серьезные и интересные соперники. Другое дело, что сейчас нужно меньше говорить о шансах, а думать о том, что много хороших и интересных игр, нужно выходить и доказывать».

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Если команда займет третье место в таблице группы, она попадет в плей-офф третьего по значимости турнира — Лиги конференций.

«Мне уже становится немного смешно от того, что в Европе что только не придумают. Ты сначала не попадаешь в Лигу чемпионов, переходишь в Лигу Европы, затем в Лигу конференций, можешь играть без остановки», — заключил Мостовой.