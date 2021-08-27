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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Спартака» — о Лиге Европы: жребий уровня ЛЧ, фактически группа смерти

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Москва Евгений Мележиков прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Спартак
Наполи
Лестер
ЛегияЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически группа смерти. Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей.

“Наполи” и “Легия” — команды, с которыми “Спартак” уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. “Лестер” в представлении также не нуждается.

В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», — приводит слова Мележикова пресс-служба красно-белых.

Напомним, соперниками москвичей в Лиге Европы станут «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).

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