Гендиректор «Спартака» — о Лиге Европы: жребий уровня ЛЧ, фактически группа смерти

«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически группа смерти. Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей.



“Наполи” и “Легия” — команды, с которыми “Спартак” уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. “Лестер” в представлении также не нуждается.



В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают», — приводит слова Мележикова пресс-служба красно-белых.